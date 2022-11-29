售价 1 万美元限量 99 套，Pininfarina 推出以法拉利 Modulo 为灵感的 iPhone 保护套

IT之家 11 月 29 日消息，援引国外科技媒体 Silodrome 报道，意大利汽车设计公司宾尼法利纳（Pininfarina）携手 Inkar 公司，以 1970 年日内瓦车展上亮相的法拉利 Modulo 概念车为灵感，推出了全球限量的 iPhone 保护套。

IT之家了解到，这款保护套由宾尼法利纳公司高级设计师保罗・卢加罗（Paolo Lugaro）设计，整个设计过程历时 2 年时间。而法拉利 Modulo 是一款突破性的概念车，赢得了 22 个国际设计奖项。

这款 iPhone 保护套支持 iPhone 13 Pro 和 iPhone 14 Pro 两款机型，全球限量 99 套，售价为 1 万美元（约 72100 元人民币），而前 5 名购买者还将会获得独家的银色红线设计。每个保护套都会印有独特的序列号，用户也可以根据需求进行定制。

顾客可以选择五种不同的外壳颜色；镜头周围部分可以选择两种不同类型的皮革；有十种不同的背板可供选择，材料选择包括皮革、碳纤维、木材或铝。

除了物理外壳外，车主还将获得一个 NFT 数字证书，以表明他们的所有权。据报道，这也将被用来授予客户早期购买 Inkar 未来产品的权限。Inkar 还表示，它将把其收益的一部分捐赠给日本的联合国难民署慈善机构，具体数额不详。