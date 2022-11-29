iPhone 15 消息汇总：弧形边缘、采用钛金属材质、全系配灵动岛、改用 USB-C

IT之家 11 月 29 日消息，国外科技媒体 91Mobile 近日对 iPhone 15 系列的相关谣传进行了汇总。iPhone 15 系列有望成为苹果又一次在设计上的重大调整，在改用 USB-C 端口之外，边缘部分会变得更加圆润，所有 iPhone 15 机型都会获得灵动岛功能。

iPhone 15 系列的边缘会更圆润

消息称 iPhone 15 系列机身背面玻璃面板会采用曲面设计，而不是现有的扁平设计。国外科技媒体 PhoneArena 已经放出了 iPhone 15 的一个渲染图。

使用钛合金材质

消息称 iPhone 15 系列（可能仅限于 Pro 机型）的金属中框可能会采用钛合金材质。与不锈钢 iPhone 相比，这种变化应该使 Pro 模型更轻。与圆形边缘相结合，甚至可以使 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 更容易握持，手感更好。

全系支持灵动岛

iPhone 14 Pro 机型最大的变化就是引入了灵动岛，充分发挥了打孔区域。动态岛根据不同的通知（例如电池充电，音乐，通话等）自动移动其形状。但是，此功能仅限于 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。现在，最近的报告表明，所有 iPhone 15 型号都将获得灵动岛功能。

配 USB-C 端口

iPhone 15 系列可能会采用 USB Type-C 端口。IT之家了解到，苹果目前在欧洲、印度等国家和地区遭受监管压力，因此可能会改用 USB-C 端口。