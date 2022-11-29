Word 中的“三线表”是如何制作的？

原文标题：《“三线表”是如何制作的？》

三线表一般用于论文中，通常会有 3 条线，顶线、底线和栏目线。如果，你还不会制作，那今天易老师就来手把手地教你如何制作。

三线表的组成

1、制作三线表

1、我们先将所有框线取消。选中表格，进入「设计」-「边框」-「无框线」。

2、选中表格后「右键」-「表格属性」-「边框和底纹」，边框线选择“1.5 磅”，然后点击“上框线”和“下框线”，确定。

3、选中“项目栏”，然后「右键」-「表格属性」-「边框和底纹」，边框线选择“0.5 磅”，点击“下框线”，确定。此时，我们的三线表就已经完成了。

2、一键套用三线表

如果说你经常要使用三线表，我建议你可以将三线表添加到自己的“表格样式”中，以后要使用，直接一键套用就 OK 了。

1、先选中表格，进入「设计」-「表格样式」-「新建表格样式」，设置一个名称，然后设置表格为“水平居中”。

2、点击「格式」-「边框和底纹」，边框线选择“1.5 磅”，点击“上框线”和“下框线”，确定。

3、在“将格式应用于”中选择「标题行」，再次进入「格式」-「边框和底纹」，将“上框线”设为“1.5 磅”；“下框线”设为“0.5 磅”确定，然后选择「基于该模板的新文档」，确定。

以后如果需要使用三线表，我们可以选中表格后，点击「设计」-「表格样式」，在「自定义」中点击我们保存下来的三线表样式即可。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙