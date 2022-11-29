无接触自动开门，三星和 Zigbang 合作推出全球首款 UWB 智能门锁

IT之家 11 月 29 日消息，韩国初创企业 Zigbang 和三星推出了全球首款支持超宽带（UWB）技术的智能门锁。该门锁最大的亮点在于，不需要像传统 NFC 智能门锁一样将手机轻触门锁部分，只要手机在门锁指定范围内就能实现自动开门。

Zigbang 自然在安全方面也做了妥善的设计，首先只有经过房主认证的用户（例如家庭成员或者好友）可以注册。其次，每当这些注册用户通过这种方式解锁之后，用户都会收到 Zigbang 应用程序的通知，让其知道进出情况。

新的智能门锁还兼容三星的 Find My Device 网络，因此当智能手机丢失时，用户只需登录 Find My Device 网站并删除 Zigbang 门锁的数字钥匙即可。三星表示将与更多品牌合作，带来基于 UWB 的智能家居设备。

IT之家了解到，目前支持 UWB 技术的三星设备包括 Galaxy Note 20 Ultra、Galaxy S21 Ultra、Galaxy S22+、Galaxy S22 Ultra 和 Galaxy Z Fold 4。

IT之家了解到，超宽带（Ultra Wide Band，UWB）技术是一种无线载波通信技术，它不采用正弦载波，而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据，因此其所占的频谱范围很宽。

UWB 技术具有系统复杂度低，发射信号功率谱密度低，对信道衰落不敏感，截获能力低，定位精度高等优点，尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。