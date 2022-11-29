暴雪中国发布魔兽制作者给国服玩家的一段话：正尽一切努力把游戏带回给大家

IT之家 11 月 29 日消息，暴雪中国官方今日下午发布了一段视频，称这是“暴雪魔兽制作组的 John Hight 给魔兽国服玩家录制的一段话”。

暴雪魔兽制作组总经理 John Hight 在视频中表示，魔兽系列的游戏即将在明年一月底暂停在中国的运营服务，他和所有魔兽团队的同事对此都感到无比失望。

John Hight 指出，过去二十多年里中国玩家在游戏中倾注了时间与热情，他们对此的感激无以言表，并感谢玩家的爱与支持。“目前我们正在尽一切努力，想办法把游戏带回给大家。”

此前，暴雪 11 月 17 日发布声明称，由于与网易的现有授权协议将于 2023 年 1 月 23 日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。暴雪中国对此表示：“过往近二十年的时间里，我们透过网易及其他本地合作伙伴，接收到了大家对暴雪游戏的热爱与支持，对此我们心怀深深的感激。各位的热忱与创意也将继续激励鼓舞我们。我们衷心期待，未来能将暴雪游戏重新带回给大家。”

IT之家了解到，暴雪将在中国大陆地区中止由上海网之易网络科技发展有限公司所运营的游戏服务包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《暗黑破坏神 III》《星际争霸 II》《魔兽争霸 III：重制版》《风暴英雄》等，《暗黑破坏神: 不朽》则不受影响。