Q3 全球半导体设备厂商营收排行：AMAT、光刻机巨头 ASML 前二

IT之家 11 月 29 日消息，CINNO Research 今日发布报告称，2022 年第三季度全球上市公司半导体设备业务营收排名 TOP10 营收合计达 275 亿美元（约 1982.75 亿元人民币），同比增长 8.6%，环比增长 14.9%。

2022 年前三季度，全球上市公司半导体设备业务营收排名 TOP10 营收合计达 749 亿美元（约 5400.29 亿元人民币），同比营收合计增长 5.2%。

IT之家了解到，报告指出，2022 年第三季度全球上市公司半导体设备业务营收排名 TOP10 与 2022 年上半年的 TOP10 设备商相比，前五名排名无变化，迪斯科（Disco）排名跌出 TOP10，泰瑞达（Teradyne）重新入围，排名第十。

其中，美国公司应用材料（AMAT）2022 年第三季度营收近 64 亿美元（约 461.44 亿元人民币），仍然稳居第一；荷兰公司阿斯麦（ASML）排名第二；美国公司泛林（LAM）排名第三；日本公司 Tokyo Electron（TEL）排名第四。

CINNO Research 表示，从营收金额来看，前四大设备商的半导体业务 2022 年前三季度的营收合计均已超过 125 亿美元（约 901.25 亿元人民币），且 2022 年第三季度单季营收均为今年最高季度营收。

▲ 2022 年第三季度全球上市公司半导体设备业务营收排名 Top10 | 图源：CINNO Research