工信部：2022 年 1—10 月规模以上电子信息制造业增加值同比增长 9.5%

IT之家 11 月 30 日消息，工信部今天发布了我国 2022 年 1—10 月份电子信息制造业运行情况。1—10 月份，我国电子信息制造业生产稳定增长，出口规模增速呈下降趋势，企业效益逐步恢复，投资增速保持高位。（本文中“电子信息制造业”与国民经济行业分类中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”为同一口径。）

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生产稳定增长

1—10 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 9.5%，增速分别超出工业、高技术制造业 5.5 和 0.8 个百分点。10 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 9.4%，较 9 月份下降 1.2 个百分点。

图 1 电子信息制造业和工业增加值累计增速

1—10 月份，主要产品中，手机产量 13 亿台，同比下降 3.5%，其中智能手机产量 9.88 亿台，同比下降 2.2%；微型计算机设备产量 3.51 亿台，同比下降 8.8%；集成电路产量 2675 亿块，同比下降 12.3%。

出口增速呈下降趋势

1—10 月份，电子信息制造业实现出口交货值同比增长 6%，增速较前三季度下降 0.4 个百分点。10 月份，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长 2.7%，较 9 月份下降 5.1 个百分点。

图 2 电子信息制造业和工业出口交货值累计增速

据海关统计，1—10 月份，我国出口笔记本电脑 1.43 亿台，同比下降 20.8%；出口手机 6.9 亿台，同比下降 10.2%；出口集成电路 2304 亿个，同比下降 10.8%。

企业效益逐步恢复

1—10 月份，电子信息制造业实现营业收入 12.45 万亿元，同比增长 8.4%，较前三季度上升 0.4 个百分点；营业成本 10.85 万亿元，同比增长 9.4%；实现利润总额 6046 亿元，同比下降 2.9%，较 1—9 月份、1—8 月份降幅分别收窄 2.5、2.7 个百分点；营业收入利润率为 4.9%，较前三季度上升 0.1 个百分点。

图 3 电子信息制造业营业收入、利润总额累计增速

投资增速保持高位

1—10 月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长 20.8%，比同期工业投资增速高 10 个百分点，但比高技术制造业投资增速低 2.8 个百分点。

图 4 电子信息制造业和工业固定资产投资累计增速