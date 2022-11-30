苹果 M2 Max Geekbench 跑分曝光：12 核 / 3.5GHz，配 96GB 内存

IT之家 11 月 30 日消息，Geekbench 跑分平台现已曝光苹果尚未发布的 M2 Max 芯片。

如上图所示，苹果 M2 Max 为 12 核规格，主频 3.54GHz，配备了 96GB 内存。

作为对比，苹果 M1 Max 为 10 核规格，GPU 最高为 32 核，支持 64GB 内存。

跑分方面，苹果 M2 Max 单核 1889 分，多核 14586 分。相比之下，M1 Max 的单核分数在 1700-1800 分，多核分数可达 12800 分。

IT之家曾报道，彭博社记者 Mark Gurman 称，苹果新款 MacBook Pro、Mac mini 和 Mac Pro 的更新版本预计将在 2023 年第一季度发布，该系列产品将搭载 M2 Pro 和 M2 Max 芯片。

采用 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型于 2021 年 10 月发布，其特点是完全重新设计，采用了刘海凹槽显示屏，并增加了 HDMI 端口、MagSafe 磁吸和 SD 读卡器等。

苹果已经在今年 6 月份推出了 M2 芯片，用在了完全重新设计的 MacBook Air 与新版 13 英寸 MacBook Pro 上。M2 芯片使用第二代 5 纳米技术，中央处理器速度提升 18%、图形处理器性能提升 35%，而神经网络引擎速度更是快上了 40% 之多。