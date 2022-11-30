计算机科学教育周将至，苹果推出全新 Today at Apple 课程

IT之家 11 月 30 日消息，苹果昨日宣布，在 12 月 5 日开始的计算机科学教育周期间，全球 Apple Store 零售店将举办免费编程课程“儿童编程实验室：为你的第一个 App 编程”。

苹果表示，这项全新体验是 Apple 资源库中的最新内容，旨在启发 10 岁及以上的参与者在舒适而有趣的环境中探索 App 开发。作为 Today at Apple 项目的一部分，新课程从 12 月 5 日开始在店内免费提供。

据介绍，在实验室课程中，Apple Creative Pro 培训师会使用 iPad 和 Swift Playgrounds 引导未来的程序员和他们的监护人参与互动式活动。在 About Me playground 里，参与者将使用 SwiftUI 和全新实时 App 预览功能用趣味字体、背景颜色、拟我表情等元素定制他们的 App。

IT之家了解到，苹果称全新的实验室课程推出后将成为 Today at Apple 日常课程的一部分，这些课程将按适合孩子和家庭的时间排期。无论是否有编程经验，所有人都能参加本地 Apple Store 零售店定期举办的 Today at Apple 课程。