抢库克饭碗、抨击应用抽成，细数马斯克这些年与苹果结下的梁子

北京时间 11 月 30 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 与苹果公司正式“开战”了。这位推特新老板公开指责苹果垄断市场，批评苹果威胁将推特从其应用商店下架。

库克与马斯克

马斯克在周一发布了一系列推文，指责苹果存在政治偏见，反对言论自由，呼吁苹果公布它在审查方面采取的所有行动，并请求他的粉丝支持他对抗这家世界上最大的科技公司。

其实，这已经不是马斯克第一次抨击苹果了。双方的梁子在 7 年前就已经结下。以下是马斯克这些年与苹果积累的恩怨：

“特斯拉坟场”

马斯克单方面抱怨苹果始于 2015 年，当时他开玩笑说苹果雇佣了特斯拉不想要的人。

马斯克

“他们招聘了我们解雇的人，”马斯克当时告诉德国《商报》，“我们总是戏称苹果为‘特斯拉坟场’。如果你在特斯拉没有成功，你就去苹果工作。我不是在开玩笑。”

他还对苹果正在考虑生产自主电动汽车的报道不屑一顾，并对苹果的一些最新产品进行了挖苦。“你看过苹果手表吗？”马斯克表示，“不，说真的。苹果朝着这个方向发展和投资是件好事。但与手机或智能手表相比，汽车非常复杂。你不能直接去富士康这样的供应商那里说：给我造一辆车。”

想担任苹果 CEO

根据记者蒂姆・希金斯 (Tim Higgins) 出版的《权力的游戏：特斯拉、马斯克和世纪豪赌》一书，苹果 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 曾在 2016 年建议苹果收购特斯拉。

该书透露，马斯克当时表示，他想担任 CEO，库克也同意了，但是后来马斯克澄清说，他想成为苹果的 CEO，而不仅仅是特斯拉的 CEO。结果，库克回应了一句“去你的”，然后挂断了马斯克的电话。

马斯克曾想抢库克的饭碗

马斯克和苹果都否认了这一爆料，称两位 CEO 从未交谈过。去年，当这本书出版时，马斯克在推特上表示：“我曾经要求与库克会面，讨论苹果收购特斯拉的事情，没有提出任何收购条件。但是库克拒绝见面。特斯拉当时的市值约为今天的 6%。”

苹果产品过时了

2018 年，马斯克在接受采访时表示，苹果的产品已经失去了新意。

“你能买到的真正让你更快乐的产品并不多，”他说，“我仍然认为，很明显，苹果开发出了伟大的手机…… 我还在用 iPhone 和其他产品。但是，苹果之前确实能够推出让人大开眼界的产品，你知道吗？他们仍然能开发出伟大的产品，但是越来越少了。”

库克

马斯克还拿苹果与特斯拉做比较，称特斯拉计划在消费者兴趣方面避免遭遇苹果式的陷阱。“我不认为人们一定会去商店买 iPhone 11，“马斯克说，“但我认为，在特斯拉，我们真的想制造人们喜欢的、令人怦然心动的产品。”

iOS 更新不够好

2020 年，马斯克在 2020 年卫星大会上发表讲话时，批评了 iPhone 的软件。

马斯克

“技术不会自动改进，”马斯克说，“人们已经习惯了手机一年比一年好。我是 iPhone 用户，但我认为最近的一些软件更新不太好。”

他继续说，该系统似乎“破坏了”他的电子邮件系统。

苹果税

周一，马斯克再次发布推文，称苹果实际上在其应用商店上征收了 30% 的秘密税。“你是否知道，苹果对你通过 App Store 购买的所有商品征收了 30% 的秘密税？”他表示。

马斯克称苹果是在征税

这已经不是马斯克第一次批评苹果对应用商店进行抽成了。2021 年，他认为这些费用“实际上是对互联网征收的全球税”。本月早些时候，他在批评这些抽成时还 @了美国司法部反垄断部门。

现在，他已经拥有了推特，苹果的抽成可能会对马斯克的创收计划产生影响。马斯克已计划向用户收取美元 8 美元的认证费，以提高推特收入。但是，苹果控制着 iPhone 和 iPad 的应用分发，并从大部分应用内购买中抽取 15% 至 30% 的佣金。苹果通常要求开发者使用应用内支付系统，不过它对奈飞和 Spotify 等特定应用的要求略有软化。

苹果资深高管删除推特

在马斯克接管推特前，推特和苹果似乎维持着一种共生关系。苹果经常使用该网站宣传新产品。2011 年，苹果甚至在 iOS 操作系统中集成了推文。

但是，马斯克最近的举动可能会导致两家公司的关系恶化。苹果最终可能会出于内容审核方面的考虑，将推特从其应用商店下架。

席勒

本月，就在马斯克恢复美国前总统特朗普的推特账户不久后，负责苹果应用商店的资深高管菲尔・席勒 (Phil Schiller) 关闭了自己的推特账户。席勒在推特上拥有数十万粉丝，此前曾担任苹果的营销主管。他删除推特账户的决定登上了新闻头条，令行业惊讶。

不担心对抗后果

马斯克在上周表示，如果苹果将推特从 App Store 下架，他会开发自己的手机。“我当然不希望事情发展到那种地步，但是，是的，如果没有其他选择，我将开发一款替代手机。”他表示。

马斯克

特斯拉和苹果也可能在汽车行业正面交锋。这些年来，一直有消息称，苹果在探索开发自主全自动电动汽车的可能性。这个代号为“泰坦计划”(Project Titan) 的项目似乎仍处于早期阶段。过去，马斯克曾表示，他不认为苹果对特斯拉构成威胁。

尽管苹果的业务可能是推特成功的关键，但马斯克已经表明，他不怕惹怒一些人。