小米 13 Pro 影像配置公布：搭载索尼 IMX989 一英寸主摄，“Pro 之名，Ultra 之魂”

IT之家 11 月 30 日消息，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军今日上午公布了小米 13 Pro 的影像配置，称该机为“Pro 之名，Ultra 之魂”。

影像配置方面，小米 13 Pro 搭载与索尼联合研发的 IMX989 一英寸主摄，与徕卡联手打造“徕卡光学镜头”，还有 HyperOIS 超级光学防抖。

今日早些时候，雷军称 Ultra 能力将全面下放，包括 Ultra 同款徕卡光学镜头、徕卡原生双画质、大师镜头包，以及万物追焦、闪电连拍等。

配置方面，小米 13 系列将搭载“性能铁三角”，配备最新第二代骁龙 8 旗舰处理器，性能提升 33% 的最新 LPDDR5X 内存速度提升 100% 的最新 UFS 4.0 闪存。

IT之家了解到，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于 12 月 1 日晚七点举行。届时，小米 13 和 小米 13 Pro 双尺寸旗舰手机、全新 MIUI 14 系统将正式亮相。

小米 13 Pro 预计将首批支持 MIUI 14 系统。小米官方信息显示，MIUI 14 将展开“剃刀计划”，打造“固件最小、占用内存最小、不可卸载应用最少”的超纯净系统。