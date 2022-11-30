小米 13 全系搭载徕卡 75mm 长焦镜头，号称旗下数字系列最好用的副摄

IT之家 11 月 30 日消息，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于 12 月 1 日（周四）晚七点举行，今天官方开始预热新机的影像配置。

小米称，小米 13 全系搭载，徕卡 75mm 人文长焦镜头，f / 2.0 超大光圈，官方称“这将是小米数字系列上最好用的副摄，也将会是超高使用率的副摄”。

据悉，75mm 焦段镜头用于人像摄影，相对于标准镜头变形较小、透视正常、易于操作。由于拍摄角度小，景深较浅，且对于景物有显著的压缩效果，还可以虚化杂乱场景，突出人物，十分适合拍摄半身或全身人像。

官方还放出了这颗长焦镜头拍摄的一些样张：

今天早些时候小米还公布，小米 13 Pro 搭载与索尼联合研发的 IMX989 一英寸主摄，与徕卡联手打造“徕卡光学镜头”，还有 HyperOIS 超级光学防抖。此外，Ultra 能力将全面下放，小米 13 系列搭载 Ultra 同款徕卡光学镜头，提供徕卡原生双画质、大师镜头包，还有万物追焦、闪电连拍等功能。

IT之家了解到，综合目前官方的预热，小米 13 全系搭载第二代骁龙 8 处理器，还有最新一代 LPDDR5X 8533Mbps 内存和 UFS 4.0 闪存，全系支持 IP68 防尘防水。其中小米 13 采用定制高端 OLED 直屏，视觉四等边，三边 1.61mm，最宽也仅 1.81mm，屏占比高达 93.3%，内置 4500mAh 电池，是历史上小米旗舰机的续航之王。