吉利雷达 RD6 纯电皮卡首批新车在深圳交付：售价 17.88 万 —26.88 万元

IT之家 11 月 30 日消息，吉利 RADAR 国内首款原生纯电皮卡雷达 RD6 首批用户交车仪式在深圳举行，标志着雷达新能源汽车在布局全国市场的发展中迈出关键一步。雷达汽车 RD6 是基于 SEA 浩瀚架构打造而来，是国内首款基于纯电平台打造的皮卡车型，主要面向露营、自驾游等市场。

今年 11 月，吉利旗下雷达品牌纯电动皮卡 RD6 宣布上市，共推出 4 款车型，售价 17.88 万 —26.88 万元，具体配置如下：

- 悦野版（100 kWh，续航 632 km）26.88 万元；

- 悦享版（86 kWh，续航 550 km）22.88 万元；

- 创客版（86 kWh，续航 550 km）19.88 万元；

- 启航版（63 kWh，续航 400 km）17.88 万元。

这款车型基于原生纯电皮卡 M.A.P 平台打造，底盘标配前麦弗逊后多连杆的独立悬挂，参数与极氪 001 基本一致，搭载最大功率 200kW 的驱动电机，零百加速为“6 秒级”，最大续航里程 632km。

雷达 RD6 长宽高分别为 5260 x 1900 x 1830 mm，轴距达到 3120 mm，后斗货厢尺寸达到了 1525 x 1459 x 540 mm，前备箱容积达 70 L，后排还有一个 48L 的贵重物品空间。

新车支持 6kW 放电，具有两个 220 V / 16 A 的插口、两个 220 V / 10 A 的插口，以及两个 12 V 的充电口，拥有静止中放电、移动中放电、对车放电等 6 种放电模式。

其它方面，雷达 RD6 配备了 12.3 英寸的液晶仪表以及中控屏，并且还配备了一个 9 英寸的 HUD 抬头显示，车机则是自家的银河 OS。

IT之家了解到，它还支持 L2 级驾驶辅助系统，全车配备 6 个雷达、5 个摄像头，在仪表和 HUD 上能清晰的看到驾驶辅助显示的周围路况状态，驾驶辅助具体包括 ICC 智能领航、RCW 后碰撞预警、RCTA 倒车侧向辅助、AEB 自动紧急制动等。

未来雷达品牌规划推出不少于 5 款车型，包含中型纯电皮卡、中大型新能源皮卡、全尺寸纯电皮卡、全尺寸新能源越野车、纯电全地形车（ATV）等产品。