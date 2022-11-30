明年起，一加海外部分手机将提供 4 年安卓系统更新和 5 年安全补丁

IT之家 11 月 30 日消息，一加 OnePlus 今天宣布，计划从 2023 年开始，增加其为特定设备发布的 OxygenOS 升级数量。一加还提供了关于 OxygenOS 13.1 的细节，并预告了 OxygenOS 14 未来的变化。

一加将为 2023 年及以后销售的特定手机提供 4 个主要的 OxygenOS 系统升级和 5 年安全补丁更新。目前，一加还没有透露哪些手机将获得更长的升级期，但猜测高端旗舰机将位列名单中。

根据 OnePlus 软件产品主管 Gary Chen 的说法，“这项新的更新政策将使用户能够获得最新的安全和功能特性，这些特性是 OnePlus 在整个手机生命周期中所带来的标志性快速和流畅的体验。”

三星为其大多数设备提供 4 年的 One UI 系统升级和 5 年的安全更新。苹果 iOS 16 目前支持可追溯至 iPhone 8 系列手机。

IT之家获悉，一加已面向几款手机发布 OxygenOS 13 更新，该公司表示正在开发 OxygenOS 13.1，并计划于 2023 年上半年发布该系统版本。

根据一加的说法，“加强安全将是关键的重点领域，通过 OxygenOS 13 中引入的 OnePlus 私人安全功能改进版，以及其他隐私功能来实现。”该公司还表示，计划专注于数字健康和福祉，在 OxygenOS 13.1 中更加强调残障用户的无障碍体验功能。

一加未透露关于 OxygenOS 14 的太多内容，但其确实指出，已经在考虑未来的更新。“OxygenOS 未来将是更安全、更稳定、更智能、更有全球能力的系统，并且对不断扩大的产品生态系统带来更好的支持。”