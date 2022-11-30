DSCC：2022 年显示设备资本支出大幅削减 9% 至 120 亿美元，OLED 增长 21% 至 59 亿美元

IT之家 11 月 30 日消息，DSCC 发布报告称，面板需求前景依然疲软，显示设备资本支出大幅削减。鉴于显示市场的需求疲软以及供过于求的局面，面板厂商大多推迟了新的产能投资决定。这种情况在 LCD 领域尤为严重。因为 LCD 电视面板的价格已经接近边际成本水平，同时前不久中国领先面板厂京东方也表示不会再投资任何 LCD 新产能，也仅仅是考虑会从将来不同公司之间的并购中来获取，而之前传言中再扩产 B17 + 也从预测中移除。LCD 显示的需求疲软也波及到了 OLED 的资本支出，因为 OLED 领域同时也存在着供过于求的现象。大多数 OLED 面板厂商也有 LCD 的产能，在前两年 LCD 市场一片大好的时候拥有 LCD 产能的面板厂获得了可观的利润，但是目前由于市场大环境状况也都存在一些亏损。三星显示是一个例外，他们在 2022 年第三季度获得了创纪录的 OLED 营业利润和营业利润率。

IT之家了解到，相比较于上次的预测，DSCC 机构将至 2025 年的显示设备支出减少了 18%，至 585 亿美元。在京东方 B20 新投资的帮助下，LCD 显示资本支出只减少了 11%。OLED 资本支出被削减了 23%，主要是由于一些规划投资的延迟。

对于 2022 年，DSCC 最新报告显示，显示设备支出将下降 9% 至 120 亿美元，其中 OLED 增长 21% 至 59 亿美元，LCD 下降 26% 至 61 亿美元。然而，在 2023 年，DSCC 机构看到只有 44 亿美元的支出，下降了 63％，SDC 推迟了一个新的投资，其他面板厂也都纷纷延迟其原计划的产能，显示收入预计将继续萎缩。这是自 2012 年以来显示设备支出的最低总额。OLED 资本支出预计 2023 年将下降 60%，LCD 资本支出下降 67%。预计从 2023 年开始，OLED 资本支出将大大超过 LCD 资本支出，特别是随着 OLED 制造商瞄准 IT 市场，这将在 2024 年开始见效。DSCC 预测，2024 年的设备资本支出市场将增长 90%，达到 83 亿美元，其中 OLED 资本支出增长 127%，LCD 资本支出增长 47%。

按 2022 年的设备制造商的市占比看，DSCC 机构看到佳能在 2022 年重新夺回头把交椅，AMAT 排名第二。如果把佳能和 Tokki 分开，AMAT 则将排名第一，佳能将是第 2 名，Tokki 将是第 4 名。尼康仍然排在第三位，由于小量的平版印刷份额增加。ULVAC 预计将从第 7 位上升到第 4 位。因为 LCD 和 OLED 的干法蚀刻份额的增加抵消了涂布机 / 显影机的市场损失，预计 TEL 在 LCD 领域的排名将从第 6 位上升到第 5 位。Wonik IPS 预计将从第 14 位跃升至第 6 位，由于在华星的 t9 和 SDC 的 A4 分别获得了订单。