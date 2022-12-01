根据关键词搜索苹果发布会相关时刻，开发者创建 AI 网站 Context

IT之家 12 月 1 日消息，出于各种原因，有些人（尤其是记者和媒体从业人员）需要回顾苹果此前举办的各种发布会。苹果官网固然会提供发布会的视频回放，但要快速锁定发布会中关于某项功能的介绍往往是比较困难的。一群开发者于是创建了名为 Context 的网站，用户通过搜索关键词就能快速定位到苹果发布会的相关时刻。

该网站由 Context 开发，后者是一个基于人工智能（AI）的搜索平台。在网站介绍中写道：“可以在大量的音频和视频内容中找到你要找的任何时刻”。不过开发者也表示该网站仍处于早期开发阶段，但他们已经制定了一个雄心勃勃的计划，希望“彻底改变人们发现、组织和分享长篇内容的方式”。

IT之家了解到，你所要做的就是输入你想要的任何一个词，该平台就会向你显示该词在苹果活动中被提及的每一次情况。但不仅如此，由于该平台是基于 YouTube 视频，你可以点击结果来观看那个确切的时刻。

该平台提供的另一个伟大的功能是视频的文字记录，因此很容易获得事件的引言，以添加到文章或社交媒体帖子中。在 Reddit 上，Context 背后的一个开发者回复用户说，他们非常欢迎用户的反馈，并表示近期会添加“链接到结果”的选项。除了苹果发布，用户还可以在 TED 演讲、MKBHD 和其它主流节目的视频中搜索关键词。