欧盟威胁封杀推特，马斯克获硅谷领袖力挺

北京时间 12 月 1 日消息，知情人士称，欧盟已警告埃隆・马斯克 (Elon Musk)，如果他不遵守欧盟严格的内容审核规定，推特将面临禁令。这一威胁为推特未来的监管之战埋下了伏笔。

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知情人士称，欧盟工业部长蒂埃里・布雷顿 (Thierry Breton) 在周三与马斯克举行的视频会议上发出了这一威胁。布雷顿告诉马斯克，他必须遵守一系列规则，包括放弃恢复被禁用户的“武断”做法，并同意在明年之前对该平台进行“广泛的独立审计”。

布雷顿此前已敦促马斯克遵守欧盟针对网上仇恨言论和虚假信息而制定的里程碑式规定。欧盟委员会司法专员迪迪埃・雷恩代尔 (Didier Reynders) 也发表了类似的言论。

不过，硅谷领袖们对于马斯克管理推特的方式表示欢迎。奈飞联合创始人里德・哈斯廷斯 (Reed Hastings) 甚至称这位亿万富翁是“这个星球上最勇敢、最有创造力的人”。哈斯廷斯称，马斯克的管理风格与他自己的不同，但他补充说：“我百分之百相信，他试图通过所有的努力来帮助世界。”

脸书母公司 Meta CEO 马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 周三表示，他很想看看马斯克对于推特的内容审核管理会如何发展。他认为，各平台采取不同的方法是有益的。

“你可以认同或不认同埃隆正在做的事情，或者他是如何做的，但我确实认为，关注这件事如何发展将是非常有趣的事情。” 扎克伯格在 DealBook 大会上表示，“我想，不是所有做法都会奏效，但我认为有些做法可能会管用。”

推特和欧盟尚未置评。