亚马逊 CEO：削减成本一个月，发现美国经济比预想的更糟糕

北京时间 12 月 1 日早间消息，据报道，在最近的一段时间里，亚马逊首席执行官安迪・贾西（Andy Jassy）工作的重中之重，就是千方百计审核并削减亚马逊运营成本。众所周知，该公司进行了自家历史上最大规模的裁员，许多业务计划被取消，物流仓库网络的扩张也按下了暂停键。

当地时间周三，贾西出席了“纽约时报 DealBook 峰会”。他在发言时表示，在长达一个月的降成本评估中，他发现美国宏观经济要比之前预想的更加充满不确定性，而经济不确定性正是亚马逊这一次大规模削减运营成本的主因。

贾西表示：“我们看到，很多情况和过去截然不同，我们感觉到亚马逊必须精简自己的成本。”

本月初，亚马逊开始在多个业务部门实施大规模裁员，其中包括人力资源部、硬件设备和服务部门等。公司预计会裁减大约一万人，不过具体的裁员规模依然保持灵活性，因为裁员决定将由不同的业务集团根据自身情况作出。

对亚马逊来说，收缩调整的痛苦并不会很快结束。亚马逊在全世界雇佣了 160 万名员工，贾西之前表示，裁员计划将一直延续到明年。另外，在未来几个月进行裁员计划之前，亚马逊一些业务部门也提供了员工自愿买断之后离职的计划。

贾西表示，亚马逊之前冻结了公司行政部门的社会招聘，之后发现，还有必要进行大规模裁员，“当我们梳理成本削减计划时，我们意识到，在一些资源结构方面，亚马逊还需要做到更加精简和高效。”

在这次大裁员中，亚马逊语音助手 Alexa 的部门成为重灾区。曾几何时，语音助手被认为是关系到亚马逊未来发展前景的重点明星部门，亚马逊曾经安排一万名员工进行语音助手和各种智能音箱产品的开发。

但据报道，在亚马逊内部，后来出现了一些质疑语音助手发展前景的声音。应用情况表明，亚马逊的用户只是用语音助手进行若干项功能的操作，发展前景并不像亚马逊设想的那么大。过去，亚马逊对于语音助手和智能音箱大举投资，如今这一业务部门在过去几年每年亏损超过了 50 亿美元。

此外，有报道称亚马逊语音助手部门的前途非常危险。

对于有关亚马逊语音助手商业模式存在缺陷的问题，贾西表示，外界要谨慎相信媒体报道的新闻。对过去几个星期亚马逊发生的事情，他认为媒体存在错误的报道。

贾西还表示，对于亚马逊硬件设备部门的发展，“感到满意和乐观”。他称，语音助手 Alexa 对其他兄弟业务产生了一定的驱动作用，尤其是提高亚马逊消费的网络购物。

在过去几年里，亚马逊大举投资语音助手，其中看好的一个应用前景 —— 是消费者在不同的设备上、用说话的方式来轻松购物下单。信息显示，目前消费者通过 Alexa 已经可以购买亚马逊网站上几百万种商品。

不过从目前看来，语音购物还是一个刚刚启动的创新事物。据报道，2018 年，在所有的亚马逊语音助手用户中，只有一小部分使用过语音购物，而且这些尝试过语音购物的消费者中，很多人不愿意继续使用语音购物。