三星 HDR10 + 标准将扩大到游戏和机顶盒领域

IT之家 12 月 1 日消息，三星在 2017 年与亚马逊共同开发了开放和免版税的 HDR10 + 标准。从那时起，该标准已在各种设备类别中扩大了其影响力，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电视和游戏机。现在，随着游戏和机顶盒的加入，HDR 高动态范围标准正在进一步扩大其存在。

通过与亚马逊、KT 和 Nvidia 合作，三星正在将 HDR10 + 引入机顶盒和游戏领域。2021 年底宣布的 HDR10 + 游戏，将进入更多电视和游戏显示器。韩国电信运营商 KT 正通过新的机顶盒带来实时的 HDR10 + 视频流，该机顶盒计划在 2023 年第一季度推出。

IT之家获悉，多年来一直青睐杜比视界的苹果公司，最近在 Apple TV 4K（第三代）和智能电视上的 Apple TV + 应用程序中加入了 HDR10 + 支持。上个月，Nvidia 透露，将在使用 GeForce RTX 和 GeForce GTX 16 系列显卡的游戏笔记本和 PC 上带来对 HDR10 + 的支持。三星去年也推出了 HDR10 + 自适应技术，与杜比视界 IQ 竞争。

三星声称，自从在 2018 年成立提供认证和测试的 HDR10 + 技术公司以来，全球 142 家成员公司已经推出了 6000 多件认证产品。

不过，与 HDR10 + 相比，杜比视界在过去几年中仍显示出更快的增长，这要归功于苹果和非三星电视品牌的推动。据传，谷歌可能会将 HDR10 + 纳入更大范围的 HDR 视频和多维音频品牌中，与杜比全景声和杜比视界竞争。