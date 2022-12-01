IT之家 12 月 1 日消息，人形机器人的站立和行走时至今日依然无法和真人相媲美，当机器人走的不那么稳时，一项新研究可以让机器人先扶墙保持平衡。

法国洛林大学的研究人员开发了一种“Damage Reflex”系统（损伤反射，又名 D-Reflex），当机器人的一条腿断了时，人形 TALOS 机器人会将自己靠在墙上，就像一个刚刚失去平衡的人一样。

根据研究人员的介绍，该机器人搭载基于神经网络的系统，利用其经验（882000 次训练模拟）快速找到墙上最有可能提供稳定性的点。机器人不需要知道它是如何损坏的，并且可以像人一样快速伸出手扶住墙。

不过，该机器人无法像人一样一瘸一拐地扶着墙走，目前只能扶着墙保持静止，并等待救援。

IT之家了解到，研究人员希望制造一个在移动中有用的系统，并设想机器人可以在即将跌倒时抓住椅子和其他复杂物体，从而节省更换机器人的成本。该研究成果已于今年早些时候发表在 IEEE Robotics and Automation Letters 上。

今年早些时候，慕尼黑工业大学推出了另一种可以扶墙的机器人，名为 LOLA，可以在不平整地面上行走，还会“下意识”扶住两边的墙壁，两项研究目前都在进行中，希望能有进一步的突破。