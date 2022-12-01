全球首条吉瓦时（GWh）级钠离子电池生产线产品在安徽阜阳下线，华为参与投资

IT之家 12 月 1 日消息，据三峡集团消息，11 月 29 日上午，全球首条吉瓦时（GWh）级钠离子电池生产线产品下线仪式在安徽省阜阳市举行。该生产线是三峡集团所属三峡能源、三峡资本与安徽省阜阳市人民政府、中科海钠深度合作的阶段性成果。

据介绍，产品下线标志着该生产线正式具备了规模化生产吉瓦时级钠离子电池的能力，在开辟储能产业新赛道、钠离子电池产业化发展等领域具有里程碑式意义。

IT之家了解到，2021 年 12 月，三峡能源、三峡资本与安徽省阜阳市人民政府、中科海钠就全球首条吉瓦时级钠离子电池规模化量产线落户阜阳市达成合作意向并签订协议。时隔一年，产品正式下线。

今年 4 月，华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）（简称“深圳哈勃”）也开始布局钠离子电池，投资入股了中科海钠，也就是制造该生产线的公司。

目前业界正在积极布局钠离子电池的研发，宁德时代于今年 7 月正式发布了第一代钠离子电池，能量密度达 160Wh/kg，预计 2023 年将形成基本产业链。宁德时代研究院副院长黄起森表示，在乘用车应用方面，钠离子电池普遍可以满足续航 400 公里以下的车型需求，且有望扩展到 500 公里续航车型。

国家发展改革委、国家能源局也在今年印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，方案提出推动多元化技术开发。开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢 (氨) 储能、热 (冷) 储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究。

在近日的钠离子电池产业链与标准发展论坛上，中国工程院院士陈立泉表示，当前钠离子电池尚处于推广期，随着产业链的完善，技术成熟度的提高和规模效应，钠离子电池的成本有望低于磷酸铁锂电池 20% 以上，为大规模推广钠离子电池创造了有利的条件。

陈立泉院士提到，锂电池是目前性能最好的二次电池，但是由于锂资源有限，不能同时满足电动汽车和电能存储的需求，钠离子电池必将成为下一代低速电动车辆和储能的电池。