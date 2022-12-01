苹果公布物理 SIM 到 eSIM 转换专利

IT之家 12 月 1 日消息，苹果公司申请的“设备上物理 SIM 到 eSIM 转换”专利于近期公布。

专利摘要显示，本公开涉及设备上物理 SIM 到 eSIM 转换。本申请描述了蜂窝服务转移机制，该蜂窝服务转移机制可用于将包括在无线设备中的物理 SIM (pSIM) 卡上的蜂窝服务凭据转换为该无线设备的嵌入式通用集成电路卡 (eUICC) 上的新下载的电子 SIM (eSIM)。用于蜂窝服务访问的这些凭据的转移可在该无线设备内本地发生，该无线设备具有从与该 pSIM 相关联的移动网络运营商 (MNO) 授权服务器获得的用于转移的授权。与先前使用的 pSIM 相对应的该新 eSIM 可从该 MNO 的配置服务器下载到该 eUICC。

IT之家获悉，苹果此前在美版 iPhone 14 系列上变得很激进，已全面取消了物理 SIM 托盘，全部使用 eSIM 技术，并且转用 AT&T、T-Mobile 和 Verizon 都支持的 eSIM 卡。

研究机构 Counterpoint Research 此前报告称，仅支持 eSIM 的 iPhone 14 系列将是 eSIM 技术的采用率拐点。“其他 OEM 可能能够比苹果更快地推出某些产品或技术，但一旦苹果使用该技术在 iPhone 上进行销售，就会加快该技术的采用速度。这个例子曾发生在双摄像头、人像摄像头、带有 Face ID 的显示槽口上。eSIM 的推出是行业的一个转折点，有助于从物理 SIM 卡过渡到 eSIM。仅支持 eSIM 的 iPhone 不仅会将 eSIM 推广到全球许多消费者的心智中，而且还将推动其他 OEM 厂商在未来转向使用 eSIM。”