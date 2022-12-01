谷歌对欧盟 45 亿美元的 Android 反垄断罚款提起上诉

北京时间 12 月 1 日晚间消息，据报道，谷歌今日宣布，已对欧盟 2018 年做出的 43 亿欧元（约合 45 亿美元）的 Android 反垄断罚款提起上诉。

谷歌今日在一份声明中称：“有些地方还需要法律来澄清。Android 为每个人创造了更多的选择，而不是更少，并支持了欧洲和世界各地数以千计的成功企业。

该案源于 2018 年 7 月，欧盟委员会当时宣布，对谷歌处以 43 亿欧元的反垄断罚款。原因是谷歌凭借其在互联网搜索市场的主导地位，对 Android 设备厂商和移动运营商做出了一些非法限制。

随后，谷歌对欧盟的该裁决提起上诉。今年 9 月，欧洲第二高等法院“欧盟普通法院”做出了裁决，认定谷歌在移动搜索市场滥用其市场主导地位，但将罚款金额从之前的 43 亿欧元降至 41.25 亿欧元（约合 43 亿美元）。

10 月，谷歌一发言人称：“我们准备向欧洲最高法院‘欧盟法院’提起上诉。”按规定，谷歌提交诉讼的最后期限是今年的 12 月 1 日。”今日，谷歌在最后期的限前提交了上诉文件。

除了 Android 反垄断罚款，欧盟还对谷歌 Google Shopping 和 AdSense 广告服务分别罚款 24 亿欧元和 15 亿欧元。对这两笔罚款，谷歌之前也提出了上诉。