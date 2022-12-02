NASA Artemis 1 顺利完成，猎户座飞船离开月球轨道准备回家

IT之家 12 月 2 日消息，北京时间 11 月 16 日 14 时 47 分，NASA 太空发射系统 (SLS) 携带猎户座飞船发射升空。此次任务称之为阿尔忒弥斯 1 号，这是一次无人绕月飞行测试任务，为后续阿尔忒弥斯 2 号载人绕月、阿尔忒弥斯 3 号载人登月做准备。

当地时间 12 月 1 日，NASA 宣布这艘无人驾驶的宇宙飞船成功点燃发动机，在成功完成绕月运行后开始返回地球。据 NASA 直播解说员 Shaneequa Vereen 说，此次点火开始于美国东部时间下午 4 点 54 分，持续了不到两分钟。

“猎户座在 1 分 45 秒的远距离逆行轨道上进行了一次名义上的成功燃烧，”Vereen 表示。在 NASA 直播中，可以看到航天器的太阳能电池板轻轻地前后摇晃，背景中有一个“微小的地球”正在烨烨闪亮。

据介绍，猎户座现在已经开始了它为期十天的归乡之旅。如果一切按计划进行，它将于 12 月 11 日回到地球母亲的怀抱，最终在加利福尼亚海岸外坠落，目前 NASA 和美国海军已经开始为回收进行训练，这将标志着 Artemis 1 号任务的告捷。

IT之家了解到，Artemis 1 是对 SLS 火箭和猎户座飞船进行的一次测试，以确保两者都具有飞行价值，并能够安全地将宇航员送入深空且返回。

如果“阿耳忒弥斯 1 号”按计划进行，下一个任务“阿耳忒弥斯 2 号”将于 2024 年将宇航员送入月球轨道，后续还将在 2025 年之前用阿耳忒弥斯 3 号将宇航员送到月球。

据美国宇航局称，到目前为止，阿耳特弥斯 1 号已经完成了它的使命。项目管理人员表示 SLS 的发射表明该该运载火箭完全符合预期标准。

阿耳特弥斯号任务经理迈克・萨拉芬说:“SLS 火箭的第一次发射简直令人激动。”他补充说:“虽然我们的猎户座任务仍在进行中，我们在飞行过程中继续学习，但火箭系统在每个情况下都按照设计和预期运行。”