小米日本将于 12 月 8 日举行新品发布会

IT之家 12 月 2 日消息，小米将于 12 月 8 日在日本举行新品发布会，此次发布会 slogan 为“智能手机进化论”，创建的话题为“压倒性的小米”。

有网友反馈称，小米定于此次发布会上推出的新品并非小米 13 系列，而是 Redmi Note11T Pro 系列。

IT之家知悉，小米在今年 5 月 24 日发布了 Redmi Note 11T Pro，该机采用 6.6 英寸 LCD 屏，支持 144Hz 7 挡变速高刷。

同时，该系列手机搭载联发科天玑 8100 处理器，并且在 Redmi Note 系列上首次配备了 LPDDR5 运行内存。影像方面，Note 11T Pro 系列手机前置 1600 万像素自拍摄像头，后置 6400 万像素大底主摄。

当然，也有用户坚持认为此次发布会是小米 13 系列。综合目前官方的预热，小米 13 全系搭载第二代骁龙 8 处理器，还有最新一代 LPDDR5X 8533Mbps 内存和 UFS 4.0 闪存，全系支持 IP68 防尘防水。

据介绍，小米 13 采用定制高端 OLED 直屏，视觉四等边，三边 1.61mm，最宽也仅 1.81mm，屏占比高达 93.3%，内置 4500mAh 电池，是历史上小米旗舰机的续航之王。

此外，小米 13 Pro 搭载与索尼联合研发的 IMX989「一英寸」主摄、与徕卡联手打造「徕卡光学镜头」，还支持 HyperOIS 超级光学防抖。

关于小米 13 系列的更新消息，IT之家后续将为大家带来更多报道。