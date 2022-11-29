雷军预热小米 13：续航超越苹果 iPhone 14 Pro Max 且保证宽度、厚度和握感

IT之家 11 月 29 日消息，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于 12 月 1 日晚七点举行，刚刚雷军发长文介绍了新机的一些核心配置，一起来看一下。

雷军表示，相对于把电池容量做大，他更关心的是续航。在保证续航够用后更关心手机宽度、厚度和握感。这就是小米三年高端探索的一点感悟：“从参数领先转向体验优先”！

据介绍，小米 13 系列可以在保证宽度、厚度和握感下，置入 4500mAh 电池，同时确保出色续航！

IT之家提醒，雷军还放出了续航 DOU 测试，数字超过 1 就代表可以正常使用 1 天时间。而从图中我们可以发现，小米 13 的 DOU 成绩达到了 1.37，比之前大量用户称赞的苹果 iPhone 14 Pro Max 续航还要强。

他还表示，小米正在研究如何使手机续航如何突破 2 天，而他也经常为了达成这一目标而鞭策小米研发团队。

雷军称，小米 13 系列是新一代性能王者。小米 13 全系搭载第二代骁龙 8 处理器，还有最新一代 LPDDR5X 8533Mbps 内存和 UFS 4.0 闪存。

雷军介绍称，第二代骁龙 8 是骁龙有史以来性能最强的芯片，也是最近三代以来能效最好的芯片，CPU 多核性能相比上一代提升 37%，Geekbench 5 多核测试结果与 A16 相当，甚至 Adreno GPU 性能比 A16 还要强 25%。

更关键的是，第二代骁龙 8 在性能达到上一代峰值时，仅需要约一半的功耗。这使得在游戏负载下，小米 13 的整机温度明显领先于 iPhone，并且帧率更稳定。

从官方此前公布的海报来看，小米 13 标准版为直屏，定制高端 OLED 直屏，视觉四等边；Pro 版本则为双曲面屏。其中，小米 13 三边宽 1.61mm，最宽为 1.81mm，屏占比达 93.3%，采用居中打孔屏幕。

据雷军透露，小米 13 前面做了微微的 2.5D，背部是四曲面，加上 71.5mm 宽度，“握感出奇的舒服”。此外，小米 13 全系标配 IP68，这也是防尘防水等级标准的最高级别。

拓展阅读：

《小米 13 / Pro 系列官宣搭载第二代骁龙 8：骁龙有史以来最好性能表现》

《雷军：小米 13 系列是新一代性能王者，旗下旗舰机型续航之王》