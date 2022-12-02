享声发布首款参考级梦想解码器 DAM1：自研金陵 DSP 技术

IT之家 12 月 2 日消息，享声近期发布旗下首款参考级梦想解码 DAM1。享声带来了对参考级解码 DAM1 产品亮点、关键技术、功能与接口、分体设计与电源方案等细节介绍。

本次发布的 DAM1 作为定位 Hi-END 级的解码器，大多数元件为定制 Hi-END 材料。采用 8 路 500mA 及以上的二级参考级稳压电源系统，10Hz~100Hz 噪声低至 4.x uV；二级稳压滤波电容，单颗内阻低至 5 毫欧；采用部分停产 Hi-end 的材料，为了声音，达到量产极限；特别定制隔离与吸震的高性能不锈钢机脚，并融合调音。

本次参考级纯解码 DAM1 是金陵 DSP 的首次应用。采用金陵 DSP 作为参考级解码器 DAM1 的核心，解决了现在顶级 Sigma-delta 的超采样与数字滤波器所带来的问题，通过参考级的-170dB SRC 失真与参考级外置 DSP 数字滤波器，解决集成式的顶级 DA 本身在转换速度与瞬态方面失真大 10 倍级别的缺陷。这些缺陷严重影响声音的过渡与连贯性，是造成数码感强的主要原因。采用分离的 DSP 和数字滤波器，使纯 DA 过程可以获得更好的指标与性能，减少各部分之间相互的干扰，是一种专为 Hi-END 设计的解决方案。

32bit 下 <=-170dB 失真的参考级性能与精度，强大的数字滤波器性能，均非现在的成品 DA 芯片可比。同时金陵 DSP 无论哪种输出接口，均可使用全局时钟，从而使得无论哪种接口，声音水平都比较接近。因为 NOS、Sigma-delta、DSD 解码方式不同，编码特点也不同，所以这三种模式的风格和体验也大为不同。而 SAW 享声模式，将根据不同的输入通道及音乐格式，智能地为用户选择一种默认的解码方式。

作为定位参考级的梦想解码，DAM1 采用了解码器本体与电源独立的分体式设计，能够最大程度上减少干扰与震动影响。同时超大电流以及超低内阻的航空电流座设计，可以充分发挥电源的最好效果。而可定制的 DC 线，能够明显还原出其本身的特殊性，为烧友们提供更多玩法。

IT之家获悉，DAM1 根据电源配置不同，提供了四种可选的零售方案：

方案一：裸机（含高性能 DC 航空定制线），仅限有 PA1 参考的用户购买，售价 16800 元。

方案二：LP1 for DAM1 定制版（自带专用 DC 定制线）电源 + 裸机，售价 19400 元。

LP1 for DAM1 定制版追求听感与高性能的融合，在优秀的还原基础上，提升传统音乐性优秀的 Hi-END 解码器的听感。

方案三：LP1 for DAM1 定制签名版（自带专用 DC 定制线）电源 + 裸机，售价 19999 元。

LP1 for DAM1 定制签名版是 xs_horizon 因为喜欢而特别采购生产的限量产品。部分关键材料原厂早已停产，所以仅提供约 200 台。这一版的声音更具高级感，外壳打上激光丝印以示纪念。

方案四：LPX（独立专用 DC 定制线）电源 + 祼机，售价 26500 元。

LPX 追求极致的高保真，充分利用了超级电容强大的瞬间放电能力与极其纯净的特征，有着难以置信的高还原力、细节、动态与控制力，同时可以定制不同的 DC 线材调整音乐性与细节表现。