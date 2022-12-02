苹果真的在乎你的隐私吗？

IT之家 12 月 2 日消息，苹果在隐私保护上虽然有非常好的声誉，但这并不意味着苹果就真的关心用户隐私。在“Data-Driven Thinking”专栏中，Oasis 公关公司创始人，有将近 20 年从业经验的资深媒体专家乌利亚・阿夫隆（Uriah Av-Ron）发表了上述观点。

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蒂姆-库克在 2018 年曾表示：“事实是，如果我们将用户数据货币化、将用户当成我们的产品，我们早就赚翻了。我们已经决定不这么做了”。

库克还表示：“我们认为不应该收集用户的详细信息，而且通过提取不同来源来拼凑用户精准信息的方式也不应该存在。因为这些信息资料一旦滥用就会威胁我们的民主，也会被广告商滥用”。

IT之家了解到，为了让 Apple Search Ads 更精准面向用户，苹果在 2022 年使用用户的 Apple ID 账号等信息来进行广告精准投放。苹果使用的数据包括用户在 App Store 上交易的历史信息、用户下载的应用和游戏清单、以及用户在内购上支付行为等等。

这难道不是苹果将用户数据变现的方式吗？

双标

苹果公司虽然允许自己将用户数据货币化，但却阻止其他人也在其中分一杯羹。

这主要原因是苹果 AppTrackingTransparency（ATT）计划苹果设备商的广告精准投放限制在第一方数据上，也就是说只有苹果公司自己才能享受这项“福利”。

正如 Eric Seufert 所指出的，苹果在 Apple Search Ads 的告用户同意书中，将其收集和使用行为数据进行广告精准投放的目的描述为“个性化”。

但是第三方应用如果想要加入 ATT 计划，则需要明确告知用户“如何在其它公司拥有的应用程序和网站追踪你的方式”。那么你想，用户看到这些提示之后会怎么操作？

对此，阿夫隆认为苹果在这方面是非常“虚伪的”。库克在 2008 年就公开表示利用客户数据变现是错误的决定，但到了 2022 年为何还在做？

隐私很重要，但精准定位广告投放同样重要

近年来，隐私的争论主要围绕着苹果、Meta、谷歌和 Snapchat 等大型公司。但是苹果的 Identifier for Advertisers (IDFA) 终结对数字广告生态系统中其他各方影响更大。

在回应联邦贸易委员会（FTC）关于商业监控和数据安全的拟议草案中，波士顿大学教授加勒特・约翰逊（Garrett Johnson）从学术和行业研究的角度，认为精准目标数据对营销人员、出版商和消费者是有好处的。

约翰逊的研究发现，跨网站 / 应用程序的身份识别通过改善目标定位、测量和优化，为广告商创造了巨大价值。

Facebook 在一项“精准投放优化广告转换率”的大规模实验中表明，如果不使用精准目标投放，那么获客成本将会增加 37%。这项研究还显示，中小型企业因消除跨网站身份而受到不同程度的伤害。

约翰逊指出，出版商、内容创作者、新闻网站，如果不借助 cookies 和第三方数据进行精准定位，那么营收自然会受到影响。谷歌的研究也支持了这一观点，该研究显示，由于 cookie 的丢失，广告价格下降了 52%。

但是当精准定位失效之后，最终买单的依然是消费者。而且调查显示消费者更愿意看到更相关的产品推荐，而这个过程是需要广告精准投放的。

阿夫隆表示，苹果将隐私作为收入增长的一个点进行营销，这令人感到震惊。毕竟，相比较 iPhone 和 iPad 等产品线给苹果带来的高额回报，广告所产生营收相对来说是比较小的。而苹果的广告业务和其他任何人的广告业务一样，都依赖于用户数据。

阿夫隆在文章的最后，呼吁库克和苹果公司真诚地对待用户隐私，而不是变现的一个“伪装”。如果苹果真的想要发展广告业务，那么是时候亮明观点了。