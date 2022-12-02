18 秒内完成渲染，苹果官方支持 AI 绘画项目 StableDiffusion

IT之家 12 月 2 日消息，苹果在其机器学习博客上宣布，将大力支持 Stable Diffusion 项目。在最新发布的 macOS 13.1 Beta 4 和 iOS 16.2 Beta 4 版本更新中，进一步优化 Apple Silicon 芯片运行渲染这些项目的性能。

苹果还发布了广泛的文件和示例代码，以展示如何将源 StableDiffusion 模型转换为本地 Core ML 格式。这一公告是苹果对最近出现的人工智能图像生成器的最大官方认可。

IT之家了解到，Stable Diffusion 于 2022 年 8 月推出，这个 AI 项目自推出之后迅速蹿红。用户可以随意输入自己想要的内容，然后系统就会自动生成非常优秀的艺术渲染作品。生成系统由现有艺术作品组成的巨大数据库训练而成，能够快速生成与提示信息有所关联的新奇图像。

苹果公司表示通过对 Apple Silicon 芯片的进一步优化，Core ML StableDiffusion 模型可以更充分利用 M 系列芯片中的神经引擎和苹果 GPU 架构的优势。

苹果公司说，M2 MacBook Air 基础款可以在 18 秒内使用 50-iteration StableDiffusion 模型生成一个图像，M1 iPad Pro 也能在 30 秒内完成同样的任务。