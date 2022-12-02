因不走内购通道，苹果拒绝加密钱包 Coinbase Wallet 应用更新

IT之家 12 月 2 日消息，非同质化代币（NFT）虽然被越来越多人接受，在加密货币 / 区块链圈内非常火爆。但是苹果对此并不持开放态度，近日因为 NFT 问题拒绝了 Coinbase Wallet 的应用更新。

Coinbase Wallet 官方 Twitter 账号报告称，向苹果提交的应用更新申请已经遭到拒绝，苹果要求开发者在应用禁用发送 NFT 的功能。苹果表示转移 NFT 资产所收取的费用必须要经过 App Store 规定的应用内购买系统，苹果需要从中抽取 30% 的佣金。

Coinbase Wallet 并不认可苹果官方给出的理由，认为苹果的应用内购买系统并没有纳入加密货币。IT之家了解到，目前苹果应用内购买系统并不支持加密货币结算，因此 Coinbase Wallet 认为并不应该收取 30% 的佣金。

Coinbase Wallet 认为苹果的阻挠，iPhone 用户很难将 NFT 资产转移到其它钱包中，甚至难以将其作为礼物送给朋友和家人。上个月，苹果更新了 App Store 指南，对带有 NFTs 的应用制定了新的规则。新指南明确指出，第三方应用程序不能“引导客户使用应用内购买以外的购买机制”。

IT之家了解到，Coinbase 是一家正在成长的比特币钱包和交易服务提供商，总部位于旧金山，是世界上最大的消费者比特币钱包，也是美国首个规范的比特币交易所。而 Coinbase Wallet 是一个自托管的行动加密钱包及 Web3 非集中式应用程式（Dapp）浏览器，能协助您掌控您的加密货币、NFT、DeFi 活动以及数字资产。