山灵 M9 播放器 V1.56 固件发布：音乐 App 增加 USB 独占功能，新增支持 Roon ARC

IT之家 12 月 2 日消息，山灵官方今天表示，山灵 M9 迎来了 V1.56 固件更新，用户们反馈的 Roon 相关的 App 支持，包括 Roon App 的播放问题解决，以及新增对 Roon ARC 的支持。此外，山灵音乐 App 新增 USB 独占功能，支持 DSD 无损硬解输出。

IT之家获悉，山灵 M9 音乐播放器采用双 AK4499 DAC，搭载骁龙 665 处理器，第五代造型设计，内置夏普 2K 高清屏，全架构一体化声学电路，支持 920mW@32Ω 输出功率，18 小时超长续航，采用可换插头设计。

下面是更新内容：

1、山灵音乐 App 增加 USB 独占功能；

2、修复 Roon App 不可播放问题，增加对 Roon ARC 的支持；

3、优化 USB DAC 音视频偶尔不同步问题；

4、优化按键音量调节；

5、优化 CUE 播放异常的问题；

6、优化山灵音乐 App 切换到纯净模式的系统崩溃问题。

7、其它优化。

下载链接

1、官网地址：官网下载

2、网盘地址：网盘下载 提取码：6hw9

固件更新方法

1、手动卡刷升级（推荐）

在山灵官网或者网盘下载升级固件，然后将后缀为“.zip”的升级 文件（直接作为升级文件放入机器中，切勿解压），整体放入机身内存或外置内存卡中 （推荐存放在根目录）。点击“技术支持” —“固件升级” —“本地升级”，浏览文件夹，选择 下载好的相应机型的 升级文件（压缩包），等待更新即可。

2、OTA 在线升级（同时升级人数过多时，会严重影响更新速度）

点击“技术支持”—“固件升级” —“在线升级”，当系统检测有可更新的固件时，点击更新即可。

* 需保留至少 20% 电量、以及 5G 空间用于固件升级。