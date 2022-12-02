三星 2022 年供应商名单变动：京东方被剔除，舜宇光学 / KH Vatec 最新加入

12 月 2 日消息，据国外媒体报道，三星已将京东方从其 2022 年的供应商名单中删除。

最近，三星电子公布了 2022 年的供应商名单，京东方、日本的阿尔卑斯电气、日东电工和罗姆公司均不在名单内，而舜宇光学、SDC 旗下子公司 Semes、三星集团旗下子公司 Hansol Technics、KH Vatec 和 Simmtech 则成为名单上的新成员。

京东方是负责为三星中端和低端 Galaxy 设备以及一些智能电视生产 AMOLED 显示屏的主要供应商之一，曾在三星 2020 年的供应商名单上，但现在明显缺席。报道称，三星似乎是因为最近的专利使用费争议而将京东方从其供应链中移除的。

日本的阿尔卑斯电气、日东电工、罗姆公司也曾在三星 2020 年的供应商名单上，但现在也不在 2022 年的名单上。

新加入三星供应商名单的舜宇光学是手机镜头和手机摄像头模组供应商，提供三星智能手机中使用的镜头和摄像头模块，它将为三星明年推出的 Galaxy S23 Ultra 提供两个后置摄像头模块。

据外媒报道，新加入的 KH Vatec 为可折叠手机提供铰链，而 Simmtech 则生产半导体基板。