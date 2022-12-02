艾巴索 SR3 头戴式耳机现货开售：首发 3939 元，150Ω 动圈大耳

IT之家 12 月 2 日消息，iBasso 艾巴索今天宣布新品 SR3 现货开售，采用强特斯拉单元，150Ω 高阻大耳，售价 4499 元，在 12 月 1 日-12 月 15 日活动首发价为 3939 元。

SR3 新品耳机采用了液态硅胶悬边，碳纤菌丝振膜，强特斯拉磁路，150Ω 高阻抗，支持可换线设计，CCAW 悬空音圈标配 4.4MM 平衡线材，6N 单晶铜线基。

SR3 新品耳机是一款发烧级高保真开放式耳机，SR3 可以满足 HiFi 发烧友更高品质的聆听需求。官方称，它融合了液态硅胶悬边，特斯拉磁路，碳纤菌丝振膜三大技术。液态硅胶悬边出色的弹性配以强大的特斯拉磁场，在呈现出饱满有力的声音的同时，保持着完整的弱音还原。

硅胶悬边动圈单元拥有优秀的动态和瞬态反应。相对于传统的聚酯悬边耳机 (PET，PEN 悬边等)，SR3 低频更为饱满有力，定位更为精确。由碳纤菌丝打造的生物振膜，拥有比普通合成纤维更高的刚性。高频延展与解析力令人称奇，声音高而不尖，亮而不刺。中频耐听，人声氛围感十足。演绎拥有更多层次器乐、人声的大动态音乐时，表现有条不紊，层次分明。

SR3 新品采用强特斯拉磁路，能够提供超越普通耳机的磁通量，从而更好的驱动振膜。配合纤薄的碳纤菌丝振膜，降低腔能内共振，降低失真，大幅提升耳机的细节表现力。

SR3 新品具有 150Ω 的阻抗，能显著降低播放器等音源本底噪声影响。高阻耳机电流负载轻，放大器相对工作在失真较低的状态下，对音质有益。SR3 内部音圈线材更密，振动系统惯性降低，提升对微弱与快速信号的反馈，拥有更好的瞬态和细节表现力。

IT之家获悉，SR3 新品采用双 3.5mm 可换线设计，通用性更好。标配全新 4.4mm 平衡线材，6N 单晶铜线基，赋予出色听感。附赠 4.4mm 转 6.36mm 转接线，台机使用更便捷。

平衡口的输出功率是单端口的 4 倍，SR3 标配 4.4mm 平衡耳机线，搭配支持 4.4mm 平衡输出口的播放器时，可以更好的驱动耳机，达到理想的聆听效果。