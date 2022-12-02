英伟达 RTX 4090 显卡运行《极品飞车 22：不羁》出现奇特 Bug，只能更新 VBIOS 解决

IT之家 12 月 2 日消息，《极品飞车 22：不羁》于今日正式发售，然而，该游戏在 RTX 4090 显卡上运行时出现了罕见的问题，无法通过更新游戏和更新驱动来解决。

根据 EA 的说法，该游戏在搭载 RTX 4090 显卡的机器上运行时会出现显示闪烁问题，只能通过更新显卡的 VBIOS 解决。

不过还好，英伟达为显卡推出了一个全自动 VBIOS 更新工具，支持 Windows 系统，用户可以一键更新 RTX 4090 的 VBIOS。

▲ 图自 techpowerup

IT之家了解到，《极品飞车 22：不羁》是 Criterion Games 制作、EA 发行的赛车游戏作品，游戏支持简体中文字幕与配音。游戏背景发生在虚构的芝加哥湖岸城，游戏将融合动漫元素且更年轻化，比如车辆速度达到一定程度后，就会出现火焰、烟雾和速度线等动漫特效。

针对最低要求，PC 玩家需要 AMD 锐龙 5 2600 或英特尔酷睿 i5-8600，8GB 内存，以及 AMD Radeon RX 570 或 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti。在推荐配置方面，Criterion 推荐 AMD Ryzen 5 3600 或 Inte Core i7-8700, 16GB 内存，AMD Radeon RX5700 或 NVIDIA GeForce RTX 2070。不过目前官方没有给出最低配置和推荐配置所对应的画面设置级别。

NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool v1.2：点此下载