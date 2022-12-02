PPT 立体环形图教程

原文标题：《当年你给我的小纸条，已被折成了环形图，深埋进 PPT 里~》

还记得，很多年前的一个课间，埋头刷题的我被塞了一张橙色的小纸条。

疑惑且懵懂的我，不耐烦地展开了它，看到了那至今仍令我心跳加速的四个字。

是那样直白，那样纯粹。

我把它小心翼翼地放好，毕业时夹在了同学录里，没想到一放就是很多年。

直到昨天，不知为何，我翻起了这些“老物件”，小纸条从同学录里滑落。

捡起的一瞬间，昔日的画面浮现眼前。

尤其是那四个歪歪扭扭的大字，让我感叹时光飞逝，小脸一红。

上面赫然写着：该码字了

于是，为了不辜负这四个字，我把它折成了环形图，放进了 PPT 里。

你看，这就是今天这篇 PPT 立体环形图教程的来源。

不要问我为什么不继续讲故事，因为，我实在编不下去了...

好了，不皮了，今天依旧手把手教大家做封面图中的环形图表，只要跟着步骤制作，你的图表也能与众不同！

参考的原图是这样的：

图源：Brantley Barefoot

制作之前，需要先观察和计算。

注意观察上图，环形图的绿色边界，刚好是拐点部分，这意味着不能简单用图片填充或幻灯片背景填充来搞定。

当环形图比例变化时，拐点要刚好和比例重合。

举个例子，假设我们需要突出一个 65% 的数据，可以将整个圆环大致分成 12 份。

那么总数为 100 的话，每份的数值大概是 9 多一点，我们可以根据这个来设置环形图的数值。

在 PPT 插入选项卡中选择插入图表，图表选择饼图中的圆环图：

选中饼图，右键编辑数据，按如下数值设置：

其中 9+9+9+9+9+10+10=65，剩下的 9+8+9+9=35，每一格都至多和 9 相差 1，所有数据加起来又刚好是 100.

需要注意的是，为了让环形图每一格的大小看起来差不多，数字 10 和 8 不能挨着，输入时要调整好它们的位置。

数据编辑完成后，环形图效果如下：

浅灰色那几格加起来的数据占比，刚好是 65%。

接着，取消环形图的线条描边：

选中图表，剪切并 Ctrl+Alt+V 选择性粘贴为增强型图元文件，然后取消组合两次：

只保留环形图部分，删掉其他文字与图例，并去掉线条描边：

接着选中其中一段弧形，右键编辑顶点，选中任意顶点右键，点击角部顶点：

依次将所有顶点改为角部顶点，其中第一次修改的顶点需要修改两次，修改完成后弧形会变成上图的等腰梯形。

接下来，依次用编辑顶点的方式，将其他所有弧形改成等腰梯形即可：

如果你装了英豪插件，这时候就省事很多了，只需要全选所有弧形，使用英豪插件线条相关中的伸直弓形功能，即可一键修改完成：

接着选中代表 35% 的那几个等腰梯形，选择图案填充，修改填充图案和颜色：

之后将代表 65% 的那几个等腰梯形设置为渐变填充，使其有明暗变化：

下一步，设置环形图的长投影。

简单绘制一个矩形，设置从左到右的线性渐变，第一个光圈为灰色，第二个光圈为白色，旋转一定角度并置于底层即可模拟长投影：

其中有一个范围比较大的阴影，是用矩形布尔运算剪掉一个任意多边形得到的：

需要注意，为了让投影看起来更真实，需要添加数值为 2 磅的柔化边缘，并根据实际情况调整渐变的光圈与透明度。

长投影设置完成后，选中所有橙色图形和最下方的灰色梯形，Ctrl+G 组合在一起：

为该组合添加向右下角的黑色外阴影，调整透明度、距离和模糊值：

接着画一个页面等大的矩形，线条设置为无，填充纯色并调整透明度为 100%，将其与设置了阴影的组合组合到一起。

选中该组合，复制并选择性粘贴为图片。

上一步绘制页面等大矩形并组合的目的，是起到补位的作用，使后面元素粘贴为图片时不产生位移。

当然，如果你装了插件，补位后用插件原位转图也行。

接下来，将长投影的外围形状复制一份，布尔运算合并起来：

先选中补位后得到的阴影图片，再选中合并后的任意多边形，布尔运算-相交，得到下图的阴影效果：

然后，把之前组合的形状盖在阴影上方，大致效果就完成了：

再加上数据，并重新调整橙色梯形的渐变，使其明暗变化更加明显，折纸凸起效果更加立体：

到这里，头图的立体环形图表就大功告成了：

怎么样，学会了么？

本文来自微信公众号：自律的音律 （ID：yinlvPPT）