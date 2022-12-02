欣旺达：拟 40 亿元投建汽车电子电白基地项目

IT之家 12 月 2 日消息，欣旺达发布公告，子公司欣旺达汽车电池拟于广东省茂名市电白区人民政府辖区内投资建设“欣旺达汽车电子电白基地项目（暂定）”。

该项目投资重点发展新能源汽车电子智能制造等新兴产业，主要从事电池管理系统（BMS）、车身控制器（BCM）、整车控制器（VCU）等产品的研发及制造。

公告显示，该项目计划总投入人民币 40 亿元，其中，项目第一期固定资产投资合计为人民币 18 亿元，流动资金合计为人民币 5 亿元。项目将投资建设电池管理系统（BMS）、车身控制器（BCM）、整车控制器（VCU）等产线及相关配套设施：项目分两期实施，第一期计划投入人民币 23 亿元，第二期计划投入人民币 17 亿元。

IT之家获悉，欣旺达创立于 1997 年，以锂电池电芯及模组研发、设计、生产及销售为主营业务，于 2011 年登陆深交所创业板。公司已发展形成 3C 消费类电池、电动汽车电池、能源科技、智能硬件、智能制造与工业互联网、第三方检测服务六大产业群，提供更多绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。

欣旺达于 2008 年开始布局电动汽车电池业务，以电动汽车电池系统（电芯、模组、BMS 和 PACK）为产品核心，上游延伸到矿产原材料、电芯正负极材料等关键环节，下游延伸至电动汽车、储能电站、动力电池梯次利用等产业，形成全产业链一体化；同时，利用公司锂电池储能集成及应用技术优势，欣旺达专注于电力、网络能源、家庭储能及便携式储能领域，提供包括锂电池储能产品、多场景集成方案、能源投资运营等多类型综合能源服务模式。