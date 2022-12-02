EcoPro BM、SK On 和福特合资公司将在美国生产电池正极材料

IT之家 12 月 2 日消息，EcoPro BM、SK On 和福特的正极材料合资企业将在美国建立工厂。该工厂将生产用于正极的前体，正极是用于制造电动汽车电池的核心材料。

在周四的投资者关系活动中，正极制造商 EcoPro BM 的母公司 EcoPro 表示，正计划利用其前体生产能力在美国市场扩张。

IT之家获悉，该公司还计划回收旧电池并从中提取镍、钴和锂。这些废旧电池将由 SK On 和福特的电池合资企业 Blue Oval SK 提供。这些电池的回收工作将由美国的一家当地公司完成。

EcoPro 还表示，这家位于美国的工厂将从与美国签署自由贸易协定的国家进口碳酸锂和氢氧化锂。

EcoPro 公司还可能使用 Blue Oval SK 公司电池生产线上留下的产物来制造前体。这些前体将被运送到美国的正极线生产线上。

同时，EcoPro 还表示，计划到 2027 年自行采购约 30% 的镍、前体和锂的使用。

前体由硫酸镍、锰、钴等多种金属材料制成。将前体与硫酸钴、氢氧化锂等 1:1 的比例混合在一起，形成可塑性 (用热混合不同物质的工作)，就会形成正极材料。