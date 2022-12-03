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是你想要的 Windows 吗？粉丝制作微软 Win12 概念视频

2022/12/3 10:34:31 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 3 日消息，IT 之家的网友们，你在使用 Win11 系统中遇到了哪些痛点？你认为 Win11 在哪些方面还有改进的空间？某些应用是否可以有不一样的交互方案？

几个月前曝光的一份报告中显示，微软计划恢复每 3 年一次重大版本更新的政策，意味着用户可以看到更激进的版本更新。只是目前微软官方并未作出承认，一些忠实的 Win11 用户从日常使用角度出发，制作了一段 Win12 概念渲染视频，并希望以“抛砖引玉”的方式让微软更深入的了解用户的想法和要求。

作为媒体从业人员，我认为粉丝定制的 Windows 概念图片和视频通常存在“假大空”的情况，但在这段视频中我可以感受到制作视频粉丝是从现有 Win11 系统的日常交互出发，希望解决现有 Win11 中的痛点，进一步改进外观和可用性。

例如，概念中展示了包含媒体播放器、日历安排、股票、天气等常用信息的 Widget 区域，任务栏的另一侧则可以提供诸如蓝牙设备连接的其它种类。

IT之家了解到，这个概念还重新设计了快速设置（Quick Setting）部分，主要重点不是放在外观上，而是放在实用性上。当你打开弹出窗口时，蓝牙设备和可用的 Wi-Fi 网络会立即出现，而不需要你进行额外的点击。

除了标准的 Windows 小部件板，视频中的 "Windows 12" 提供了将小部件固定在桌面上，并让壁纸自动适应它们的位置，避免遮挡。

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关键词：Win11

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