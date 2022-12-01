微软正在修复 Win11 22H2 文件复制的内核错误 Bug

IT之家 12 月 1 日消息，微软近期发布了新的 Windows 11 Beta 预览版 22621.900，增加了新的 OneDrive 通知，修复了高 CPU 占用率等等。Windows 11 Dev 预览版 25252 新增了虚拟专用网络状态、新任务栏搜索样式等。

除了新功能外，Windows 11 预览版 25252 还修复了 Windows 11 22H2 中的主要错误 Bug，在远程复制大文件时导致明显速度下降。

“修复了在网络到本地的复制（例如，从网络共享复制文件时）比一些用户预期要慢的问题。”

虽然该问题最初被怀疑与 SMB 协议有关，但微软 Windows 服务器高可用性和存储组首席项目经理 Ned Pyle 后来证实，这是内核中某个地方的问题，“与 SMB 或压缩没有关系”。因此，本地文件的复制速度也受到了影响。IT之家了解到，一些用户还报告说，性能受到的影响比最初想象的要严重得多。

Ned Pyle 说，该修复方案后续将以累积更新的形式面向所有用户推出，并再次重申该问题与 SMB 无关。

“永久性的生产频道修复将在这一问题得到验证后，在正常的每月累积更新中出现。正如之前提到的，该修复与 SMB 无关，由于它不是我所管理的组件，还没有进一步的推出时间细节。”

文件复制性能下降并不是微软最近修复的唯一内容。微软还解决了在 Windows 11 2022 更新中导致游戏性能下降的错误 Bug。