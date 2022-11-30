微软确认 Win11 22H2 更新存在与 IME 输入法编辑器相关的应用冻结 Bug

IT之家 11 月 30 日消息，微软已经更新了官方 Windows 11 健康仪表板文档，并详细介绍了最新的 Windows 11 22H2 更新中新发现的问题。微软表示，Windows 11 2022 年更新用户在改变 IME（输入法编辑器）输入模式时可能会遇到应用程序冻结的问题。

IT之家获悉，Windows IME 或输入法编辑器是内置工具，允许用户输入在标准 QWERTY 键盘上难以表现的语言文字。中文、日文、韩文和其他东亚语言的字符数量较多，需要用户使用由 IME 处理和解释的组合键。根据微软发现，打开、关闭或改变输入模式会导致应用程序在 Windows 11 2022 更新上变得无响应。

该问题并不影响使用 Windows 10 和 Windows 11 初始版本的客户。另外，如果用户只使用英语或其他带有拉丁文或西里尔字母的语言，也不会遇到该问题。依赖 Windows IME 的用户可以通过安装新发布 KB5020044 更新补丁来缓解该问题。这为 Windows 11 增加了一些“Moment 2 ”功能，并修复了其他非安全问题，如与 Windows 11 22H2 上的游戏有关的问题。

如果用户不想安装预览版更新，微软表示，还可以通过任务栏中的 IME 模式图标改变输入模式来解决这个问题。只有在使用键盘快捷键来管理 IME 时，应用程序才会出现冻结 Bug。