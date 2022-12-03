修复英特尔 Gen12 显卡安全漏洞，Linux 6.0.11/5.15.81/5.10.157 发布

IT之家 12 月 3 日消息，Linux 核心开发者葛雷格・克罗哈曼（Greg Kroah-Hartman）今天发布了 Linux 6.0.11、 Linux 5.15.81 和 Linux 5.10.157 三大版本的维护更新。本次更新缓解了近期披露的 i915 驱动安全问题，从 Tigerlake 集成显卡到 DG2 / Alchemist Arc 的英特尔“Gen12”独显均受影响。

IT之家了解到，本周早些时候发现的 CVE-2022-4139 漏洞是围绕着 GPU TLB flushing 的安全漏洞。在某些情况下（具有特定类型引擎的 Gen12 硬件），不会刷新引擎的 TLB。本地攻击者利用该漏洞可以在问题设备上提升权限，来执行任意代码。

IT之家了解到，seclists 页面显示该漏洞根据 GPU 是否在一个活跃的 IOMMU 后面运行，有两种可能的情况会发生：

1. 没有 IOMMU - GPU 仍然可以访问物理内存，而这些物理内存可能已经被操作系统分配给不同的进程。

2. 有 IOMMU - GPU 可以访问任何内存，如果恶意进程能够创建 / 重新使用必要的 IOMMU 映射。

红帽公司在 2022 年 11 月 30 日发布的公告中说：“在 Linux 内核的 GPU i915 内核驱动中发现了一个不正确的 TLB 刷新问题，可能会导致随机内存损坏或数据泄露。这个漏洞可能允许本地用户崩溃系统或提升他们在系统上的权限”。

所有英特尔集显和独显 Gen12 都受到影响，包括 Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake, DG1, Raptor Lake, DG2, Arctic Sound, Meteor Lake。

在今天发布的 Linux 6.0.11, Linux 5.15.81 和 Linux 5.10.157 更新日志中写道：“drm / i915：修复 Gen12 视频和计算引擎的 TLB 失效问题”。