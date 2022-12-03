提案已提交审议，Fedora 38 可能会推出 Sway ISO Spin 版本

IT之家 12 月 3 日消息，尽管 Fedora 用户可以通过系统内置软件库来安装 Sway Wayland 合成器，但是 Sway 粉丝还是希望在即将到来的 Fedora 38 版本中能够提供 Sway 窗口管理器版本，以便于提供更简单、开箱即用的用户体验。

关于创建 Fedora Sway Spin 版本的变更提案已经提交审议，该提案要求预装 Sway。不过，该变更提案确实承认，在引入另一个 Fedora-spin 的过程中，人们对默认桌面 / 合成器的变化感受不一。

目前的反馈支持度一直很低。我们看到了截然不同的反馈，有的人说他们喜欢这个想法并会使用它，有的人则认为它没有价值，可能不会使用它。一些评论者强调，这对他们来说是不值得的，因为他们更愿意将 Gnome 与 Sway 一起安装。 也有评论说，一些用户喜欢有一个只包括 Sway 的最小的软件包集，不希望用两步的过程来获得他们的环境，如果他们安装了一个不是 Sway 的版本，然后又要在上面安装 Sway，就会出现这种情况。

IT之家了解到，Sway 是 Wayland 的合成器，也是 x11 的 i3 窗口管理器的替代品。它可以与您现有的 i3 配置一起工作，并支持 i3 的大部分特性以及一些附加功能。