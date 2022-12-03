蔚来推送 Aspen 3.3.0、Alder 1.1.0 系统， Banyan 1.2.0 后续更新

IT之家 12 月 3 日消息，蔚来昨日举行发布会，介绍了最新的 Aspen 3.3.0、Alder 1.1.0 与 Banyan 1.2.0 车机系统升级内容和后续升级规划。目前新系统已经向用户推送。
Aspen 3.3.0 新增功能亮点: 制动盘除湿除锈、火山车娱、黑胶专区、EQ 均衡器、自动除雾灵敏度等级、12.9s 加速模式、补能提醒自定义。
制动盘除湿除锈
智能电动汽车具有高效的动能回收特性，日常的制动减速需求大部分都可以通过动能回收来满足，使得制动盘与制动片摩擦相对较少，对于车辆长时间停放或者雨后沾水，可能会导致制动盘生锈的情况，影响驾驶体验。
制动盘除湿除锈功能开启后，动能回收将会临时关闭，车辆通过制动盘实现减速制动，增加制动盘与制动片之间的磨合，消除水渍及锈渍，减少因锈渍产生的制动盘异响，提升驾驶体验。大家可进入车辆中控屏设置中的【驾驶】页面，选择打开或关闭制动盘除湿除锈功能。
12.9 秒加速模式
为了丰富大家不同场景下的用车需求，本次升级在个性化驾驶模式中新增 12.9s 百公里加速模式选项，当车内有小朋友或老人的场景下，提供一个更加平稳舒适的加速感受，降低加速过快带来的眩晕感，同时对于新手驾驶员，可以更加轻松自如的控制加速踏板，提升驾驶体验。
目前个性化驾驶模式共有四种不同的百公里加速模式供大家选择，大家可以进入车辆中控屏中的【设置-驾驶-个性化驾驶模式】中根据实际使用需求进行设置，满足不同的驾驶需求。
补能提醒自定义
为了满足大家不同日常用车场景及习惯对于低电量补能提醒的不同需求，本次升级新增补能提醒自定义功能，大家可以根据不同用车场景，自由选择低电量提醒的数值，对于日常上班通勤的场景，可将提醒数值适当调低，减少过多提醒带来的打扰，对于长途出行或路程较远的场景，可适当调高提醒数值，帮助提前规划补能路径，减少旅程焦虑。
自动除雾灵敏度
为满足不同环境下的除雾需求，本次升级新增自动除雾灵敏度等级选项，当处于雨天或其他湿度相对较高的区域，可将自动除雾灵敏度等级设置为高，提高自动除雾开启灵敏度。当处于晴朗干燥区域时，可将灵敏度等级设置为低，减少自动触发次数。大家可通过中控屏【设置-环境舒适】中根据自己的需求进行设置。
新增 EQ 均衡器
本次升级声音音场体验新增“高音、中音、低音”的三段式均衡器调节，高音的增加使声音更通透，中音的增加使声音更明亮，低音的增加使声音更浑厚，为大家提供自定义的声音体验，更加懂你，极致易用。
大家可通过中控屏设置中的【声音】-【EQ 模式】选择设置均衡器或者在媒体播放界面，点击右上角音场模式入口图标，在音场模式面板上点击【均衡器】，即可自定义调节。
辅助驾驶体验优化
辅助泊车功能激活时，自动打开泊入车位方向转向灯，提醒周围车辆及行人注意安全；
优化智能车距调节，支持对手动调节档位进行记忆；
优化 Pilot 与 NOP 状态下变道体感，缩短变道时长，提升变道效率；
优化 NOP 状态下车辆变道的信息提醒，针对导航变道、推荐车道等进行差异化提示；
优化辅助驾驶注意力监测系统报警逻辑，提升检测精度。
其它体验优化
新增车控卡片自定义，长按卡片增加、删除或修改卡片顺序，打造个性化的专属卡片显示内容；
NOMI 支持添加、删除及查询途径点功能，可通过 NOMI 添加、查询途径点信息；
潮汐增加座椅联动开关，可关闭小憩模式座椅联动，避免座椅自动调节挤压到后排乘客或物品；
潮汐新增空调温度调节选项，可调节沉浸舒适的车内小憩温度；
新增自动雨刮状态记忆，使用更便捷 ；
在原有换挡面板及仪表 P 挡显示基础上，新增 P 挡提示音，优化 P 挡挂入速度；
在原有仪表显示车门状态信息及未关门提醒基础上增强提醒音，进一步提升提醒效果，提醒注意车门状态；
新增充电口盖未关闭提示，充电口盖打开的情况下挂挡行驶，仪表给予信息提示，提醒驾驶员注意关闭充电口盖；
手机蓝牙钥匙连接车辆后轮眉灯点亮，提示蓝牙钥匙已连接。
Alder 1.1.0 新增功能亮点：守卫模式、远程查看车外实况、火山车娱，黑胶专区、制动盘除湿除锈、HUD 导航模式切换、自动除雾灵敏度等级、12.9s 加速模式、开门降低音量、补能提醒自定义。
守卫模式
守卫模式即停车安全守护，采用四颗 180 度超广角鱼眼摄像头 360 度覆盖全车，通过视觉算法、陀螺仪、车门传感器实时监测爱车周围情况及车门状态，当发生人 / 车靠近车辆、车辆发生刮蹭、碰撞或盗窃等情况时，及时告知车主并记录事故现场，为爱车提供全方位的安全守护。
守卫模式支持多种便捷开启方式：
方式一： 在车辆中控屏进入【设置-安全】中进行开启；
方式二：可将【守卫模式】开关自定义添加至快捷控制页面，方便快速调用；
方式三：蔚来 App【爱车-车控功能-车辆守卫】页面中，开启守卫模式；
守卫模式开启状态下，系统会根据爱车的异常及危险程度，设置不同等级的异常报警提醒，黄色为人、车等接近提醒，橙色为车辆因为剐蹭、碰撞产生的震动提醒，红色为车辆被异常解锁、有盗窃风险的入侵提醒，整体守卫模式的报警提醒原则遵循“大事不遗漏，小事不打扰”。
当爱车遇到人或其他车辆异常接近的情况时，系统自动激活守卫模式，实时录制车辆周围视频，同时 NOMI 显示守卫专属表情，中控屏显示“守卫模式已激活”，提醒周围人员车辆当前处于守卫状态。
当车辆产生剐蹭或碰撞、车门异常打开等可能对车辆产生安全风险的场景，摄像头将全面记录现场视频并及时存储在车机相册，除中控屏显示守卫界面外，车辆还会开启双闪并鸣笛，起到一定的提醒与警示作用，同时蔚来 App 及手机短信也将收到消息提醒，提醒车主注意爱车安全。
守卫视频查看
守卫视频将会自动在车机内进行存储，大家可以进入车辆【相册】中进行查看（黄色报警视频内容会同行车记录仪视频共用空间进行循环覆盖；橙色、红色报警视频会保存在紧急视频内不会循环覆盖）。
守卫视频可查看“前、后、左、右”四个视角视频内容并支持视角切换，同时视频会标记出异常状况发生的视角、时间点及异常行为，帮助快速精准定位事件。
远程车外实况
若在守卫模式期间发生车辆异常报警，可以进入蔚来 App【爱车-车控功能】开启远程车外实况功能，实时查看车辆周围视频内容，直击事故现场。（注意：远程车外实况的视频将会进行加密处理，人脸、车牌等敏感信息也会进行脱敏打码的匿名化处理。）
需要和大家强调的是，为了保护数据安全，在使用远程查看功能时，除了需要在中控屏【设置-安全】中开启远程车外实况功能外，登陆蔚来 App 账户的手机移动设备还需要扫描车机端的二维码，将该手机添加至可信任的设备（更换手机、删除蔚来 App 重新下载等情况需重新扫码）以保证数据安全。
温馨提示：
守卫模式和远程车外实况使用过程中，为了实现全方位的守护效果，后视镜会默认保持展开；
当车位较窄或左右侧有障碍物等情况下，可以在下车前手动折叠后视镜，并在车端开启守卫，锁车后守卫模式激活，后视镜将保持折叠状态；
若通过蔚来 App 远程开启守卫模式，车辆外后视镜将会展开，请注意车辆周围环境，避免产生剐蹭；
守卫模式激活后，必要的控制器将保持唤醒以监测车辆周围状况，会产生一定量的能耗，10 小时综合能耗在 12km-18km 左右（根据车型、报警次数以及环境变化有波动）；
为了减少能耗和车辆耗损，守卫模式开启后仅单次有效，建议根据实际停车需求开启。
HUD 导航模式切换
HUD 新增导航状态下显示模式选择，支持详细、简洁、自动三种显示模式，大家可通过点击车辆中控屏【设置-显示-HUD 导航模式切换】中选择自己喜欢的模式。
【简洁模式】：简洁显示导航路线引导及车道线信息；
【详细模式】：详细显示路口放大图、行驶路线引导及道路拥堵状况；
【自动模式】：根据导航信息自动切换简洁及详细模式。
开门降低音量
打开车门时系统自动降低媒体音量，减少对外界的打扰，当关闭车门后，音量即可恢复之前大小，无需手动操作。该功能默认开启，大家可以进入中控屏【设置-声音-背景音智能调节】中进行关闭。
FOTA 升级体验优化
针对大家反馈 FOTA 软件包下载时间过长的问题，本次升级新增锁车后继续下载功能，功能开启后，车辆锁车休眠时软件包将继续保持下载状态，节省下载时长。
此功能默认关闭，大家可以进入【设置-通用-系统更新设置】中打开“锁车后下载更新”开关。需要和大家强调的是，锁车后继续下载会产生一定的电量消耗，另外当车辆检测到网速较差下载过慢或者车辆剩余续航里程不足 60km 时，车辆将暂停下载软件包，以节省能耗。
SOTA 升级体验优化
随着 SOTA 推送内容逐步丰富，SOTA 升级通知消息逐渐增多，为了提升大家的 SOTA 升级体验，减少过多升级通知的干扰，本次升级后多个应用升级通知将进行合并显示，大家可一键升级所有应用，无需重复操作。如果大家不想进行本次应用升级，也可直接删除消息提醒，删除后一定时间内消息提醒不再继续弹出。
另外，如果大家仅希望升级某个单独应用，也可以进入【设置-通用-应用管理】界面对某个应用进行单独升级。
辅助驾驶体验优化
辅助泊车功能激活时，自动打开泊入车位方向转向灯，提醒周围车辆及行人注意安全；
优化智能车距调节，支持对手动调节档位进行记忆；
优化 Pilot 与 NOP 状态下变道体感，缩短变道时长，提升变道效率；
优化 NOP 状态下车辆变道的信息提醒，针对导航变道、推荐车道等进行差异化提示；
优化辅助驾驶注意力监测系统报警逻辑，提升检测精度。
其它体验优化
新增车控卡片自定义，长按卡片增加、删除或修改卡片顺序，打造个性化的专属卡片显示内容；
NOMI 支持添加、删除及查询途径点功能，可通过 NOMI 添加、查询途径点信息；
爱奇艺部分影片增加 5.1 声道，带来更加沉浸环绕的观影体验（* 升级 Alder 1.1.0 版本后通过应用更新的方式向大家进行推送）；
潮汐增加座椅联动开关，可关闭小憩模式座椅联动，避免座椅自动调节挤压到后排乘客或物品；
潮汐新增空调温度调节选项，可调节沉浸舒适的车内小憩温度；
新增自动雨刮状态记忆，使用更便捷 ；
在原有换挡面板及仪表 P 挡显示基础上，新增 P 挡提示音，优化 P 挡挂入速度；
在原有仪表显示车门状态信息及未关门提醒基础上增强提醒音，进一步提升提醒效果，提醒注意车门状态；
新增充电口盖未关闭提示，充电口盖打开的情况下挂挡行驶，仪表给予信息提示，提醒驾驶员注意关闭充电口盖；
优化外后视镜折叠逻辑，调节旋钮折叠外后视镜后，下次上车保持折叠状态，避免因车位较窄导致外后视镜自动展开产生刮蹭；
仪表及中控屏幕亮度自动调节优化；
泊车影像画面优化，减少畸变，帮助更好判断距离及外部环境。
IT之家了解到，目前 Banyan 1.2.0 还没有推送，蔚来只表示待后续版本推送通知。
新版本带来了守卫模式、车机待机模式，可远程查看车外实况，支持 ET7-车辆近距召唤、ET7-全新调音风格，新增火山车娱、咪咕视频、网易云音乐等 App，上线黑胶专区，还支持低温充电预热等功能。