蔚来推送 Aspen 3.3.0、Alder 1.1.0 系统， Banyan 1.2.0 后续更新

IT之家 12 月 3 日消息，蔚来昨日举行发布会，介绍了最新的 Aspen 3.3.0、Alder 1.1.0 与 Banyan 1.2.0 车机系统升级内容和后续升级规划。目前新系统已经向用户推送。

Aspen 3.3.0 新增功能亮点: 制动盘除湿除锈、火山车娱、黑胶专区、EQ 均衡器、自动除雾灵敏度等级、12.9s 加速模式、补能提醒自定义。

制动盘除湿除锈

智能电动汽车具有高效的动能回收特性，日常的制动减速需求大部分都可以通过动能回收来满足，使得制动盘与制动片摩擦相对较少，对于车辆长时间停放或者雨后沾水，可能会导致制动盘生锈的情况，影响驾驶体验。

制动盘除湿除锈功能开启后，动能回收将会临时关闭，车辆通过制动盘实现减速制动，增加制动盘与制动片之间的磨合，消除水渍及锈渍，减少因锈渍产生的制动盘异响，提升驾驶体验。大家可进入车辆中控屏设置中的【驾驶】页面，选择打开或关闭制动盘除湿除锈功能。

12.9 秒加速模式

为了丰富大家不同场景下的用车需求，本次升级在个性化驾驶模式中新增 12.9s 百公里加速模式选项，当车内有小朋友或老人的场景下，提供一个更加平稳舒适的加速感受，降低加速过快带来的眩晕感，同时对于新手驾驶员，可以更加轻松自如的控制加速踏板，提升驾驶体验。

目前个性化驾驶模式共有四种不同的百公里加速模式供大家选择，大家可以进入车辆中控屏中的【设置-驾驶-个性化驾驶模式】中根据实际使用需求进行设置，满足不同的驾驶需求。

补能提醒自定义

为了满足大家不同日常用车场景及习惯对于低电量补能提醒的不同需求，本次升级新增补能提醒自定义功能，大家可以根据不同用车场景，自由选择低电量提醒的数值，对于日常上班通勤的场景，可将提醒数值适当调低，减少过多提醒带来的打扰，对于长途出行或路程较远的场景，可适当调高提醒数值，帮助提前规划补能路径，减少旅程焦虑。

自动除雾灵敏度

为满足不同环境下的除雾需求，本次升级新增自动除雾灵敏度等级选项，当处于雨天或其他湿度相对较高的区域，可将自动除雾灵敏度等级设置为高，提高自动除雾开启灵敏度。当处于晴朗干燥区域时，可将灵敏度等级设置为低，减少自动触发次数。大家可通过中控屏【设置-环境舒适】中根据自己的需求进行设置。

新增 EQ 均衡器

本次升级声音音场体验新增“高音、中音、低音”的三段式均衡器调节，高音的增加使声音更通透，中音的增加使声音更明亮，低音的增加使声音更浑厚，为大家提供自定义的声音体验，更加懂你，极致易用。

大家可通过中控屏设置中的【声音】-【EQ 模式】选择设置均衡器或者在媒体播放界面，点击右上角音场模式入口图标，在音场模式面板上点击【均衡器】，即可自定义调节。

辅助驾驶体验优化

辅助泊车功能激活时，自动打开泊入车位方向转向灯，提醒周围车辆及行人注意安全；

优化智能车距调节，支持对手动调节档位进行记忆；

优化 Pilot 与 NOP 状态下变道体感，缩短变道时长，提升变道效率；

优化 NOP 状态下车辆变道的信息提醒，针对导航变道、推荐车道等进行差异化提示；

优化辅助驾驶注意力监测系统报警逻辑，提升检测精度。

其它体验优化

新增车控卡片自定义，长按卡片增加、删除或修改卡片顺序，打造个性化的专属卡片显示内容；