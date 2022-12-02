QQ 音乐车载杜比全景声服务登陆蔚来汽车

IT之家 12 月 2 日消息，QQ 音乐的车载杜比全景声音乐服务已正式登陆蔚来汽车，同时由双方联手打造的杜比全景声专区已同步上线，涵盖欧美流行、华语流行、电影原声、电音、古典等多种风格类型的单曲、歌单和专辑。

QQ 音乐为蔚来车主用户提供杜比全景声音乐试听权益，搭载蔚来智能系统 Banyan 的车主通过 OTA 升级后，即可在车内欣赏杜比全景声格式的音乐； 此外，升级后且拥有 QQ 音乐超级会员的蔚来车主可直接畅听专区中的所有杜比全景声音乐内容； 也可通过将 QQ 音乐的绿钻会员升级至超级会员，解锁 NIO 沉浸声内的 QQ 音乐的杜比全景声音乐内容。

今年 8 月，QQ 音乐宣布将面向蔚来汽车推出车载杜比全景声音乐服务，双方达成合作。QQ 音乐的杜比全景声功能拥有毛不易、周深、五月天、Ed Sheeran、Coldplay、Roddy Ricch、Sia 等全球备受欢迎的歌手、乐队、音乐人的杜比全景声歌曲，涵盖了流行、古典、摇滚、电子、说唱等各种音乐类型。

IT之家了解到，今年 7 月，腾讯音乐娱乐集团（TME）宣布与杜比实验室（Dolby）达成战略合作，QQ 音乐上线杜比全景声音乐功能。

最新版本的 QQ 音乐中，超级会员用户使用支持杜比全景声的安卓手机在应用内搜索“杜比 / 杜比全景声”即可进入专区，享受杜比全景声音乐。