英特尔蝰蛇峡谷迷你主机降至 8999 元：i7 + A770M 准系统配置

IT之家 12 月 3 日消息，英特尔在今年 10 月份推出了蝰蛇峡谷迷你主机，i7-12700H + A770M 显卡准系统配置，首发价 9999 元。现在，英特尔 NUC 京东自营旗舰店的价格已经降到了 8999 元。

英特尔表示，NUC 12 Enthusiast 套件将英特尔 Arc 显卡与第 12 代英特尔酷睿 i7-12700H 移动处理器与英特尔的性能混合架构相结合，以超紧凑的 2.5 升尺寸提供用户所需的所有性能和创新功能。NUC 12 Enthusiast 还首次将 Intel Deep Link 引入桌面，使 CPU 和 GPU 能够无缝协同工作，从而提高各种工作负载的性

IT之家了解到，英特尔 Arc A770M GPU 拥有 16 GB GDDR6 显存，通过针对游戏和最新视觉技术优化的新微架构提升游戏性能，包括 AI 增强升级、实时光线追踪和对 DirectX 12 Ultimate 的全面支持。

配置一览：