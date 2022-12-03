传音 Tecno Pova 4 手机将在印度发布：搭载联发科 Helio G99 芯片，90Hz 显示屏，6000mAh 电池

IT之家 12 月 3 日消息，此前传音 Tecno 在今年 10 月面向孟加拉国推出了 Pova 4 手机。现在看来，该公司正准备很快在印度推出这款手机。消息人士透露，该手机将在 12 月 15 日之前在印度推出。

Tecno Pova 4 的主要亮点包括大电池续航和大显示屏。内置联发科 Helio G99 芯片。

Tecno Pova 4 背面有采用了独特的图案，该公司称之为“能量光 ID 设计”。该手机背面有类似钻石的切割，有两种颜色可供选择 —— 冰晶蓝和天青石灰。

在规格方面，Pova 4 搭载 6.82 英寸 IPS LCD 打孔显示屏，分辨率为 HD+，支持 90Hz 刷新率。前置 800 万像素的自拍摄像头。

Pova 4 后置双摄像头，包括 5000 万像素主摄像头和 200 万像素景深相机。内置 6000mAh 电池，支持 18W 快速充电。

该手机搭载联发科 Helio G99 芯片，单一 8GB+128GB 存储配置，还支持 5GB 虚拟内存。采用侧置指纹识别，也支持 AI 面部解锁。

IT之家获悉，Pova 4 搭载基于安卓 12 系统的 HiOS 8.6。支持双卡、4G、双频 WiFi、蓝牙、GNSS、NFC、3.5 毫米耳机插孔和 USB Type-C 端口。