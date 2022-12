“这是我目前听过关于 AI 最好、最治愈的一个应用。”

到底是什么应用,能让网友给出如此高度的评价?

原来,一个脑洞大开的网友 Michelle,用 GPT-3 造了一个栩栩如生的“童年 Michelle”。

然后她和童年的自己聊起了天,对方甚至还写来一封信。

“童年 Michelle”的“学习资料”也很有意思 ——

是 Michelle 本人的日记,而且是连续十几年,几乎每天都写的那种。

日记内容中有她的快乐和梦想,也有恐惧和抱怨;还有很多小秘密,包括和 Crush 聊天时紧张到眩晕…

(不爱写日记的我真的给跪了……)

厚厚一叠日记可没白看,“童年 Michelle”不仅对过去的 Michelle 了如指掌,甚至还准确预测出她后来感兴趣的领域。

“童年 Michelle”说,为现在的她感到很骄傲,但也表示自己一会儿还得去写作业、练琴。

Michelle 把这段奇妙经历发到了网上,立刻引来一大波关注,目前这篇推文已经收获 5 万 + 点赞。

有人联想到自己过世的奶奶,他的奶奶也爱写日记。所以若能用此创造一个类似的 AI 好友,那真的很奈斯。

话说回来,Michelle 和 AI 具体都聊了些啥?

和童年的自己对话

Michelle 本人对这个“童年 Michelle”充满好奇,所以她首先向 AI 提出了一堆问题。

这里摘取了几个有趣的问答。

Michelle 问:

你怎么看待时间?

AI 回答:

我认为时间就像一个可靠的朋友。它一直都在,并且遵循一定速度稳定地流逝,不以我的意志为转移。

△Present Michelle 是她本人,Young Michelle 是 AI

Michelle 问:

自由和爱,哪一个更重要?

AI 回答:

都重要。不过二者非要选一个的话,我会选择爱。因为爱在任何境遇之下都会帮助我们,而自由有时让人孤独。

Michelle 问:

你觉得社会上现在存在什么系统性的问题?

AI 回答:

我觉得一个明显的问题是,人们看待精神健康的方式不对。我们需要更合理地帮助患精神疾病的群体,而不是充满偏见地给他们贴标签。

Michelle 问:

那应该怎么做,才能让人们更好地看待精神健康?

AI 回答:

一方面,技术人员需要研究出更有效的疾病治疗方案;另一方面,大家需要对精神疾病进行正面合理的宣传,去污名化。

这其中,尤其是后面两组的问答,让 Michielle 倍感惊喜。

因为她提问时并未引导 AI 往精神健康方面靠,而且她童年的日记中也没有明确写出长大后想做这方面的工作,但现在这个确实是她最感兴趣的领域。

由此 Michielle 指出,这个 AI 的推理能力也很出色。

除了这些,AI 还反过来向 Michelle 提问,比如:

AI 问她近况如何,尤其是在写完那段日子里最后一本日记之后,都做了什么。

Michelle 表示,自己一直在努力实现儿时的梦想。不过现在,她偶尔仍会质疑自己的选择是否正确。

结果 AI 像一个知心朋友似的,温柔地鼓励道:

我为你已经完成的事感到骄傲,因为这很不容易;你正在做的事情很棒,希望你能坚持下去。

经过一番交流,Michelle 直呼,“童年 Michelle”竟然还可以教会她不少道理。

而 AI 还给出了暖心的答复:“I think you do, too! ”

看到这些,不只是 Michelle,连围观的网友都倍感治愈。

如何 DIY 自己的 AI 好友

至于这个 AI 好友是如何做出来的,Michelle 附上了教程,主要分五步走:

第一步,是收集用于训练模型的原始数据材料。

任何能够显示出你的个性、爱好、价值观等的文字都可以。

就算你不怎么写日记也没关系 —— 存档的聊天记录也是很好的材料。

第二步,打开 GPT-3 Playground。

这是 Open AI 在去年 11 月发布的新功能,供大家自行设置参数来训练模型。

你需要有一个 Open AI 账户,并设置好支付方式,因为这个功能不是完全免费的。

GPT-3 Playground 里面有多个模型,Michelle 选择了强大的达芬奇模型来训练她的 AI,价格约为每 750 个单词(1000token)需要 2 美分。

第三步,在 GPT-3 Playground 中添加提示语,帮助完善 AI 的性格特点。

比如,Michelle 希望“童年 MIchelle”温和治愈,于是她添加了提示语:有爱心的、友好的。

当然你也可以 DIY 一个搞怪版 AI 好友,像这样:

如果你问 AI:

世界上第一架飞机是什么时候起飞的?

AI 倒是也认真回答了问题,但还会补刀:

我希望他们能飞过来带我走。

第四步,添加、调整参数。

用大量的素材训练完 AI 之后,为了让效果比较理想,还需要添加一些参数并适当调整。

虽然训练素材很多,但最好选择几个最能代表你的个性或价值观的样本,根据它们来调参。

第五步,点击提交 —— 你的 AI 聊天好友就诞生啦!

看到这里,想 DIY 专属 AI 的各位小伙伴,不妨戳下面的传送门试一试~

另外,如果是你,你希望拥有一个什么样的 AI 聊天好友?

传送门:

https://beta.openai.com/docs/guides/completion/prompt-design

参考链接:

[1]https://twitter.com/michellehuang42/status/1597005489413713921

[2]https://www.iflscience.com/woman-trains-ai-chatbot-on-her-childhood-diaries-so-she-can-speak-to-herself-as-a-child-66449

本文来自微信公众号:量子位 (ID:QbitAI),作者:Alex