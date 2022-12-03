“这是我目前听过关于 AI 最好、最治愈的一个应用。”

到底是什么应用，能让网友给出如此高度的评价？

原来，一个脑洞大开的网友 Michelle，用 GPT-3 造了一个栩栩如生的“童年 Michelle”。

然后她和童年的自己聊起了天，对方甚至还写来一封信。

“童年 Michelle”的“学习资料”也很有意思 ——

是 Michelle 本人的日记，而且是连续十几年，几乎每天都写的那种。

日记内容中有她的快乐和梦想，也有恐惧和抱怨；还有很多小秘密，包括和 Crush 聊天时紧张到眩晕…

（不爱写日记的我真的给跪了……）

厚厚一叠日记可没白看，“童年 Michelle”不仅对过去的 Michelle 了如指掌，甚至还准确预测出她后来感兴趣的领域。

“童年 Michelle”说，为现在的她感到很骄傲，但也表示自己一会儿还得去写作业、练琴。

Michelle 把这段奇妙经历发到了网上，立刻引来一大波关注，目前这篇推文已经收获 5 万 + 点赞。

有人联想到自己过世的奶奶，他的奶奶也爱写日记。所以若能用此创造一个类似的 AI 好友，那真的很奈斯。

话说回来，Michelle 和 AI 具体都聊了些啥？

和童年的自己对话

Michelle 本人对这个“童年 Michelle”充满好奇，所以她首先向 AI 提出了一堆问题。

这里摘取了几个有趣的问答。

Michelle 问：

你怎么看待时间？

AI 回答：

我认为时间就像一个可靠的朋友。它一直都在，并且遵循一定速度稳定地流逝，不以我的意志为转移。

△Present Michelle 是她本人，Young Michelle 是 AI

Michelle 问：

自由和爱，哪一个更重要？

AI 回答：

都重要。不过二者非要选一个的话，我会选择爱。因为爱在任何境遇之下都会帮助我们，而自由有时让人孤独。

Michelle 问：

你觉得社会上现在存在什么系统性的问题？

AI 回答：

我觉得一个明显的问题是，人们看待精神健康的方式不对。我们需要更合理地帮助患精神疾病的群体，而不是充满偏见地给他们贴标签。

Michelle 问：

那应该怎么做，才能让人们更好地看待精神健康？

AI 回答：

一方面，技术人员需要研究出更有效的疾病治疗方案；另一方面，大家需要对精神疾病进行正面合理的宣传，去污名化。

这其中，尤其是后面两组的问答，让 Michielle 倍感惊喜。

因为她提问时并未引导 AI 往精神健康方面靠，而且她童年的日记中也没有明确写出长大后想做这方面的工作，但现在这个确实是她最感兴趣的领域。

由此 Michielle 指出，这个 AI 的推理能力也很出色。

除了这些，AI 还反过来向 Michelle 提问，比如：

AI 问她近况如何，尤其是在写完那段日子里最后一本日记之后，都做了什么。

Michelle 表示，自己一直在努力实现儿时的梦想。不过现在，她偶尔仍会质疑自己的选择是否正确。

结果 AI 像一个知心朋友似的，温柔地鼓励道：

我为你已经完成的事感到骄傲，因为这很不容易；你正在做的事情很棒，希望你能坚持下去。

经过一番交流，Michelle 直呼，“童年 Michelle”竟然还可以教会她不少道理。

而 AI 还给出了暖心的答复：“I think you do, too! ”

看到这些，不只是 Michelle，连围观的网友都倍感治愈。

如何 DIY 自己的 AI 好友

至于这个 AI 好友是如何做出来的，Michelle 附上了教程，主要分五步走：

第一步，是收集用于训练模型的原始数据材料。

任何能够显示出你的个性、爱好、价值观等的文字都可以。

就算你不怎么写日记也没关系 —— 存档的聊天记录也是很好的材料。

第二步，打开 GPT-3 Playground。

这是 Open AI 在去年 11 月发布的新功能，供大家自行设置参数来训练模型。

你需要有一个 Open AI 账户，并设置好支付方式，因为这个功能不是完全免费的。

GPT-3 Playground 里面有多个模型，Michelle 选择了强大的达芬奇模型来训练她的 AI，价格约为每 750 个单词（1000token）需要 2 美分。

第三步，在 GPT-3 Playground 中添加提示语，帮助完善 AI 的性格特点。

比如，Michelle 希望“童年 MIchelle”温和治愈，于是她添加了提示语：有爱心的、友好的。

当然你也可以 DIY 一个搞怪版 AI 好友，像这样：

如果你问 AI：

世界上第一架飞机是什么时候起飞的？

AI 倒是也认真回答了问题，但还会补刀：

我希望他们能飞过来带我走。

第四步，添加、调整参数。

用大量的素材训练完 AI 之后，为了让效果比较理想，还需要添加一些参数并适当调整。

虽然训练素材很多，但最好选择几个最能代表你的个性或价值观的样本，根据它们来调参。

第五步，点击提交 —— 你的 AI 聊天好友就诞生啦！

看到这里，想 DIY 专属 AI 的各位小伙伴，不妨戳下面的传送门试一试~

另外，如果是你，你希望拥有一个什么样的 AI 聊天好友？

传送门：

https://beta.openai.com/docs/guides/completion/prompt-design

参考链接：

[1]https://twitter.com/michellehuang42/status/1597005489413713921

[2]https://www.iflscience.com/woman-trains-ai-chatbot-on-her-childhood-diaries-so-she-can-speak-to-herself-as-a-child-66449

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：Alex