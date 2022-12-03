闲鱼卖家预售撼讯 RX 7900 系列显卡，红魔限量版售价过万

IT之家 12 月 3 日消息，AMD RX 7900 系列旗舰显卡将在 12 月 13 日正式上市。现在，闲鱼上已有卖家挂出了撼讯 RX 7900 系列显卡，红魔限量版售价达到了 11399 元。

IT之家了解到，AMD 旗舰显卡 RX 7900XTX 公版售价 7999 元，次旗舰显卡 RX 7900XT 公版售价 7399 元。该闲鱼卖家公布的撼讯暗黑犬系列的价格要比公版贵上不少。此外，该卖家确认该系列显卡将在 12 月 12 日发货。

昨天，撼讯在海外公布了 AMD RX 7900 HellHound 系列显卡的外观，旗舰红魔的外观暂未公布。

RX 7900 系列显卡参数：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。