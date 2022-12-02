AMD 肾上腺素驱动 22.11.2 发布，支持《极品飞车：不羁》等游戏，修复 GPU 占用 100% 问题

IT之家 12 月 2 日消息，时间虽然已经迈入 12 月了，但是 AMD 仍在推送 11 月的显卡驱动更新。AMD 于今天推出了肾上腺素驱动 22.11.2 版本更新，对《极品飞车：不羁》（Need for Speed Unbound）等三款游戏优化之外，还修复了 Polaris 显卡上的 GPU 占用 100% 问题。

IT之家了解到，今天发布的肾上腺素驱动 22.11.2 更新对《木卫四协议》（The Callisto Protocol）、《极品飞车：不羁》（Need for Speed Unbound）这两款近期发布的新游戏进行优化。本次驱动更新还对 12 月 14 日发布《巫师 3：狂猎》次世代免费更新提供支持。只是在更新日志中，AMD 并未明确本次驱动更新对这些游戏的详细性能提升。

今天发布的肾上腺素驱动 22.11.2 更新还修复了 RX 500 系列等部分旧 AMD 显卡遇到的 GPU 占用 100% 问题。修复内容如下：