AMD 肾上腺素驱动 22.11.2 发布，支持《极品飞车：不羁》等游戏，修复 GPU 占用 100% 问题

IT之家 12 月 2 日消息，时间虽然已经迈入 12 月了，但是 AMD 仍在推送 11 月的显卡驱动更新。AMD 于今天推出了肾上腺素驱动 22.11.2 版本更新，对《极品飞车：不羁》（Need for Speed Unbound）等三款游戏优化之外，还修复了 Polaris 显卡上的 GPU 占用 100% 问题。
IT之家了解到，今天发布的肾上腺素驱动 22.11.2 更新对《木卫四协议》（The Callisto Protocol）、《极品飞车：不羁》（Need for Speed Unbound）这两款近期发布的新游戏进行优化。本次驱动更新还对 12 月 14 日发布《巫师 3：狂猎》次世代免费更新提供支持。只是在更新日志中，AMD 并未明确本次驱动更新对这些游戏的详细性能提升。
今天发布的肾上腺素驱动 22.11.2 更新还修复了 RX 500 系列等部分旧 AMD 显卡遇到的 GPU 占用 100% 问题。修复内容如下：
在视频播放和窗口切换期间，使用一些 240Hz 刷新率显示器或者由高刷新率显示器和低刷新率显示器组合的环境中，Radeon™ RX 6000 系列 GPU 可能会出现间歇性驱动超时或黑屏。
在 Radeon™ RX 6000 系列 GPU 上使用 Firefox 的硬件加速进行视频播放时，可能会出现卡顿现象。
AMDRSServ.exe 可能导致某些 AMD 图形产品（如 Radeon™570）在关闭游戏后，GPU 利用率仍为 100%。
在 Radeon™ RX 6000 系列 GPU 的 VRChat™中播放视频时，可能会出现间歇性的驱动超时或黑屏。