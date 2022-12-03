有的放矢 —— 游戏新手教程梳理与分析

一、前言

与产品软件之间的非常相似的系统结构与操作方式不同，游戏产品之间的差距是巨大的，无论是有多少游戏经验的老玩家，面对新游戏总是需要一定的引导才能上手。不同游戏的操作区别如此之大，使得几乎每一款游戏都有其相应的引导方案。

游戏引导的根本目的是为了改善玩家入门游戏的体验，降低入门的难度，挫败感，无效的尝试等。因此根据不同类型的玩家，需要的引导是不同的。主要可以分为两种引导，分别是为了新玩家准备的完整的新手教学和为老玩家介绍新系统或进阶操作的提示引导。其中的新手教程在目的和表现上是比较复杂全面的，因此本文以原神为主，总结梳理了一些常见的引导模式与表现形式。并总结了不同表现形式的适用情况和应用方法。

二、原神新手教程梳理

首先梳理了原神新手教程的主要内容，在这一阶段中，游戏剧情与新手教学相结合，原神并没又明确地设定一个所谓的“新手教程”，而是让玩家在完成各种游戏任务的过程中也逐渐掌握了游戏的操作方法与界面布局。

图一-原神新手教程主要流畅

对于新手教程总体的感受是流畅无禁锢的，在新手教程的过程中，玩家在场景中可以自由移动，与做日常任务的感觉很像。在教学过程中，只有最重要的游戏设定（如七天神像、风魔龙）和游戏操作（如放大招、弓箭瞄准）才有比较受限的教学。其他的知识点，则通过各种触发式教程与不影响玩家移动的教程进行传授。下面通过举例说明：

比较受限的引导：

1. 在玩家第一次见到七天神像时，通过固定的镜头与对话介绍游戏基本的世界观设定（七位元素神灵），游戏的世界观设定是游戏中使玩法逻辑自洽的基础，一定需要玩家了解并明白，属于十分重要的信息，因此需要停下来，以保证信息能传递给玩家。

2. 在玩家切换至安柏时，获得了弓箭武器的玩法，此时游戏会通过如下图的强制性引导，使玩家了解弓箭射击瞄准的操作。对于各位体验过无数游戏的设计师来说，瞄准操作是游戏中太常见的操作了，这样的教程简直是把玩家当傻子，但原神真正的玩家中，很有可能有很多第一次接触这种玩法，甚至是第一次接触这种游戏的玩家，为了新手玩家的体验，这样的强制性引导是有必要的。在点击瞄准后，又变成了可自由操作的 toast 引导，尽可能的减少了简单教程的对于大多数玩家所产生的负担。

比较自由的引导：

1. 新手教程与任务过程相融合。如第一次进入战斗和解锁传送点，玩家都是抱着做任务的心态完成了新手教程。如下图所示，玩家只是根据任务提示解锁了传送点，随后弹出了关于传送点的各种操作说明。在这个流程下，玩家感受的是完成任务-获得了更多了提示；与传动的教学方法：根据相关的提示-完成指定的操作相比，体验上约束感更少，更有一种任务附加的收获而不是“乖学生” 的感觉。

2. 被动触发的教程。在过程中，玩家可以自由的移动和点触操作，如在下图所示，玩家如跑向了一棵苹果树，接近后会触发日落果的说明提示和背包入口的引导提示（右上角）；这样的设计是根据玩家自发的行为进行引导提示，即在玩家可能需要的时候才会出现。对于一些不是很影响游戏操作的知识点，用这样的方法是比较合适的，并且避免一次性的灌输给玩家所有信息的沉重负担。

3. 移动中的对话，派蒙。派蒙作为主角的向导，无时不刻的陪伴在玩家身边，有许多关于游戏内容，任务说明和背景介绍，都是在玩家赶路的过程中通过派蒙对话向玩家告知的。这样的对话旁白内容基本不是非常重要的，玩家可以选择注意或忽视，也不会影响玩家的游戏进度，玩家总是处于可行动的状态中，而不是与派蒙停下来你一言我一语的浪费时间。

小结

游戏的新手教程对于不同人群来说的意义是不同的，对于新手玩家是必不可少的入门引导，对于有一定类似游戏经验的老玩家却是一个可有可无的负担。游戏分析师 Josh Bycer 将新手引导所消耗的时间称为游戏税（gamer tax），即从玩家进入游戏，到知道改怎么做需要玩家花费多少时间。就像买一辆车，而学车的过程所消耗的时间就是游戏税。一个你不得不付出的额外成本。

原神为了改善新手教程的体验。将其隐藏于最初的几个任务中，通过被动触发、移动中对话、可跳过的“教材读物”等方式减少了教程对于玩家的束缚感，也减少了花费在教程中的“游戏税”。Josh Bycer 的认为，“gamer tax 对游戏的普及也有影响，因为最流行的游戏的 gamer tax 往往是最少的。”可能原因是首周游戏留存率对于游戏的影响太大了，如下图所示，根据相关的数据报告可以看到，大部分游戏的次日留存率只有 30%-50%。而新手引导是最先给玩家留下体验印象的一部分，其重要性不言而喻。

另一方面，除了减少新手教程的游戏税，原神通过开场互动式动画激发了玩家的好奇心与复仇心，设想一下，你和哥哥两个人吃着火锅唱着歌，突然就被麻匪劫了（误）... 玩家带着这样的情绪下进入了被包装为任务的新手教程，在心理和感受上自然而然的，并且受到情绪的驱动，更容易完成新手教程的各种任务。

三、引导方式的分类

如下图所示，通过梳理，可以将教学方法分为以下五种，分别是阅读式教学、强制性引导、非强制性引导、演示性教学、触发性教学。其中的演示性教学没有在原神中体现，但也是一个常见的教学手法，因此在这里总结在一起（参考了蓝为一的分类方法）。

除了上述五种教学方法，还有一种“隐喻式引导”，比如《马里奥》《洛克人 X》等，没有明显的 UI 表现，通过场景的布置，和怪物行为等对完成产生一种行为引导，促使玩家自发的发现操作方法。这类教学比较适合表现直观，操作简单的游戏，很难展示更多的信息。

四、没有最好的，只有最合适的

在教学方式的对比中，首先关注的是教学内容的信息量，另一方面，是影响玩家的游戏体验的自由度。就像学化学的方法中，既可以背课本、也可以亲手做实验，信息量与有限的自由都对学习知识产生帮助。

那么根据这两个因素进行对比，我们可以看到阅读式教学的照本宣科，毫无疑问是信息量最高的方法，但太过枯燥，没人愿意在游戏中读一段长长的文字。不过在一个信息量巨大的游戏中，可以让玩家随时翻看的知识手册也是必要的，如文明 6、巫师 3、地平线零之曙光和原神等，都内置了总结各种游戏知识的手册。可以查阅到全部游戏规则和数据，解决玩家遇到的绝大部分初中级问题。

举个反例，在 EVE 中，“爱万王不万古”（万王和万古是游戏里的船，取谐音爱玩玩，不玩滚。）常被老人用来调侃那些不懂规则，到处诉苦的新人。

作为一款内容繁芜的游戏，EVE 没有总结游戏内容的手册，而是需要玩家自行右键“查看信息”，效率低下，信息零碎。游戏内的老玩家也可能仅对游戏一知半解，游戏粉丝很大一部分都在编写教程，培训新人，大部分的游戏百科，教程攻略都是玩家来编写上传。这样的后果，带给了新人巨大的“游戏税”，后来... 这游戏就停服了（误）。

而演示式教学则既包含可行性强的信息，又有一定的自由度，对于玩家来说是一个相当不错的体验。通过动态的演示，十分适合需要复杂动作的游戏，以《永劫无间》为例，以“我身无拘”作为游戏核心体验，具有复杂的组合动作，在新手教程中大量采用了演示式教学的方法。

小结

总的来说，没有最好的，只有最合适的。各种引导方式各具优缺点，需要根据具体的游戏类型、玩法以及先传递的信息情况具体分析使用哪种方式。这对于我们对于游戏的理解，对于信息的拆分提出了较高的要求：把大象塞进冰箱需要几步？也需要我们努力去了解玩家的需求和能力：拆分过细让人感到啰嗦，拆分过粗让人感到困惑。

五、总结

对于游戏设计师而言，指定新手教程有以下几个作用：

1.介绍游戏背景：无论是游戏的操作还是界面布局，包括游戏世界观设定，都可以融合后在新手教程中介绍给新手玩家，目前通常采用的方法是将游戏背景在教程过程中，穿插着，传递给玩家。

2.快速入门：通过各种方式介绍操作方法，界面布局，游戏特性等降低玩家的学习成本，帮助玩家入门，降低对空白画布的恐惧。

3.练习复盘：在一些游戏中会保留新手教学的入口，甚至设定了进阶的教学玩法，使玩家可以独自尝试各种玩法与操作，在这些练习教学中磨练技艺与试验游戏策略，而不用承担失败的损失。如《永劫》的进阶练习、《lol》的训练基地。

新手教程作为一个“游戏税”，虽然有着必要性，但仍需通过各种设计来改善玩家的体验。一方面可以通过结合剧情使玩家产生情绪起伏，而产生自发的动力，一方面也可以在通过设置奖励提高玩家通过新手教程的收益，也可以像原神一样在教程中使玩家具有充分的自由，减弱教程所来的拘束感与停滞感。也可以将教学隐藏在游戏流程中层层递进，随着玩家能力的增长不断提供其新的玩法，比如《塞尔达》中，玩家通过解锁不同神庙，逐渐地解锁不同的希卡技能，而更多的神庙，会促使玩家尝试希卡技能的不同技巧。

本文来自微信公众号：GameTube （ID：GameTube），作者：门铃